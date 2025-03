Sorti en 1997, Fallout a marqué l’histoire du jeu vidéo avec son univers post-apocalyptique sombre et cruel. Pourtant, une récente révélation de Tim Cain, l’un des créateurs du jeu, a surpris la communauté. Il existait une fin alternative bien plus légère et optimiste, qui aurait radicalement modifié le ton du jeu.

Une fin surprenante… mais rejetée pour Fallout

Dans une vidéo récente, Tim Cain a expliqué qu’il avait imaginé une fin festive pour Fallout. Après avoir sauvé l’Abri 13, éradiqué l’armée du Maître et accompli sa mission, le joueur aurait été accueilli avec une grande fête en son honneur. Ballons, gâteau, célébrations… Un véritable happy ending, en contraste total avec l’ambiance pesante du jeu.

Mais cette idée n’a pas convaincu l’équipe de développement. L’univers de Fallout repose sur son ton cynique et pessimiste, où même les bonnes actions ont des conséquences amères. Une fin joyeuse aurait brisé cette dynamique. Résultat : elle a été abandonnée au profit des deux fins officielles que l’on connaît. C'est fou non ?

Une idée qui a laissé une trace dans la saga

Même si cette fin n’a jamais vu le jour, elle a fini par inspirer la franchise. Dans Fallout 3, par exemple, le jeu débute par une scène marquante : une fête d’anniversaire où l’on retrouve… un gâteau et des ballons ! Un clin d’œil discret à ce concept refusé des années plus tôt.

Ce genre d’anecdotes est toujours fascinant pour les fans. Elles montrent à quel point un jeu peut évoluer au fil de son développement. Certaines idées disparaissent, mais finissent parfois par réapparaître sous une autre forme. Depuis ses débuts, Fallout s’est imposé comme une saga où l’humour noir et le désespoir coexistent. Pourtant, avec l’évolution des jeux de rôle, la liberté offerte au joueur est de plus en plus grande.

Source : Tim Cain