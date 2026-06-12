Alors qu'on pouvait espérer des annonces conséquentes de la part de Bethesda lors du dernier Xbox Games Showcase en date, tout ce qu'on a eu est des nouvelles de Fallout 76 et The Elder Scrolls Online. Pas un mot sur The Elder Scrolls 6 (pourtant annoncé il y huit ans presque jour pour jour...), Fallout 5 ou encore des remasters pretenduement dans les cartons du troisième épisode et de New Vegas. Mais une société qui avait déjà fait parler de l'un des deux derniers a peut-être encore vendu la mèche pour le second.

Un autre leak en plastique pour un des remasters de Fallout ?

Si on sait pertinemment que des Remasters de Fallout 3 et New Vegas sont dans les cartons, le mystère demeure encore quant aux studios qui s'en occupent. On peut tabler sur Virtuos, qui avait déjà travaillé sur Oblivion Remastered, mais rien n'est moins sûr. En attendant des annonces officielles ou de plus amples détails à ce sujet, le Remaster de New Vegas, développé par Obsidian et considéré par beaucoup comme le meilleur épisode post-rachat de la licence par Bethesda, a récemment eu droit à un potentiel leak de la part d'une société tierce qui avait déjà possiblement vendu la mèche concernant le Remaster de Fallout 3.

Il n'est en effet pas question d'une mention directe de Fallout New Vegas Remastered, mais d'un produit dérivé, possiblement sous la forme d'un collector, de la part de McFarlane, une entreprise spécialisée notamment dans la fabrication de jouets et autres produits dérivés de diverses licences, pas exclusivement vidéoludiques. Sur Reddit, l'utilisateur Morichh a ainsi repéré un listing de nouveaux jouets Fallout par la version chinoise du magasin en ligne de McFarlane.

Dans ce listing, on peut notamment lire de manière très évocatrice : « Fallout New California Ranger 1/10 figure » et « Scorched New California Sierra Member 1/10 figure ». Cela pourrait faire référence aux iconiques rangers de New Vegas. McFarlane aurait donc dans les cartons un jouet représentant cette tenue emblématique du spin-off développé par Obsidian. Cela pourrait par ailleurs indiquer que le Remaster de Fallout New Vegas dont les jouets semblent s'inspirer en lui-même pourrait tôt ou tard mettre cartes sur table. Tout cela est bien sûr à prendre avec de très prudentes pincettes en attendant une annonce officielle.

Source : Reddit