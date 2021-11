Les fans de Fall Guys : Ultimate Knockout se retrouveront dans un Blunderdome sur le thème du festival le mardi 30 novembre 2021, avec le lancement de la Saison 6 - Fête Spectaculaire - la dernière saison du Battle Royale festif de Mediatonic.

Des détails seront révélés au fur et à mesure d'un événement en streaming "Révélation de la saison 6" ! Mais si vous l’avez raté, pas de souci, il y a évidemment des sessions de rattrapage.

Fall Guys : une Saison 6 on fire ?

La Saison 6 de Fall Guys verra en effet les haricots plonger et s'élancer à travers de nouvelles épreuves sur PC et PlayStation, remplies de nouveaux obstacles inédits qui testeront les talents de joueurs.

À venir cette saison :

5 nouvelles épreuves

25 nouveaux costumes

50 niveaux de récompenses dans le passe de combat

Événement Sackboy à durée limitée

Nouvelles fonctionnalités

La saison apporte de nouvelles fonctionnalités au jeu, comme toujours avec une nouvelle mise à jour digne de ce nom. Avec notamment la progression multiplateforme entre PS4 et Steam, et retour des noms d'utilisateur personnalisés.

Nouvelles épreuves de la Saison 6 :

Party Promenade - La fête commence ici dans notre gauntlet le plus sauvage à ce jour, avec de nouveaux obstacles ! Dans cette célébration de la maladresse, faites naviguer votre haricot à travers des tubes à vide vrombissants, évitez les canons à eau et balancez-vous vers la victoire sur les barres de trapèze tel un acrobate.

La fête commence ici dans notre gauntlet le plus sauvage à ce jour, avec de nouveaux obstacles ! Dans cette célébration de la maladresse, faites naviguer votre haricot à travers des tubes à vide vrombissants, évitez les canons à eau et balancez-vous vers la victoire sur les barres de trapèze tel un acrobate. Full Tilt - Une version diaboliquement originale d'un classique de Fall Guys . Nous présentons nos nouvelles bascules à 360° dans une course dangereuse jusqu'à l'arrivée. Attention aux champs de force et aux barres à rotation rapide, prêts à vous éjecter des participants du festival !

Une version diaboliquement originale d'un classique de . Nous présentons nos nouvelles bascules à 360° dans une course dangereuse jusqu'à l'arrivée. Attention aux champs de force et aux barres à rotation rapide, prêts à vous éjecter des participants du festival ! Pipe Dream - Une course totalement tubulaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Chaque fois que vous vous rendez au Pipe Dream, le labyrinthe est différent, chaque tube sous vide pouvant mener à des situations périlleuses. Vous pouvez rencontrer des flippers et des ventilateurs, des plateformes pivotantes périlleuses et... ? Pas de spoilers !

Une course totalement tubulaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Chaque fois que vous vous rendez au Pipe Dream, le labyrinthe est différent, chaque tube sous vide pouvant mener à des situations périlleuses. Vous pouvez rencontrer des flippers et des ventilateurs, des plateformes pivotantes périlleuses et... ? Pas de spoilers ! Airtime - Votre vol Fall Guys pour Airtime est en train de partir ! Essayez de rester en l'air le plus longtemps possible en faisant preuve d'une incroyable agilité aérienne. Balancez-vous sur des trapèzes et exercez votre jeu de jambes sur des tapis roulants et des plateformes rotatives. Et si vous tombez ? Tambours et flippers vous attendent pour vous remettre sous les feux de la rampe !

Votre vol Fall Guys pour Airtime est en train de partir ! Essayez de rester en l'air le plus longtemps possible en faisant preuve d'une incroyable agilité aérienne. Balancez-vous sur des trapèzes et exercez votre jeu de jambes sur des tapis roulants et des plateformes rotatives. Et si vous tombez ? Tambours et flippers vous attendent pour vous remettre sous les feux de la rampe ! Leading Light - Dans le plus grand jeu télévisé de l'univers, qui ne voudrait pas être sous les projecteurs ? Mais la célébrité n'est pas facile quand on trébuche sur des tables tournantes et qu'on tombe sur des fans ! Attention, car des haricots rusés ne voudront pas partager la vedette, et utiliseront des champs de force pour perturber vos mouvements et devenir le centre d'attention !

Passe de combat & Récompenses

Le Passe de combat de la Saison 6 est plein de cadeaux qui vous permettront d'être parfaitement équipé pour la Fête Spectaculaire ! Vos exploits au Blunderdome vous permettront de franchir 50 niveaux de récompenses, avec plus de 20 000 Kudos à débloquer, plus de 20 couronnes, des costumes incroyablement colorés et d'autres surprises.

Nouveaux costumes, corrections et événements à durée limitée

Aucune fête de nouvelle saison ne serait complète sans les tenues les plus tendances de l'automne, alors préparez-vous à sauter dans plus de 25 nouveaux costumes de carnaval, pour gagner avec style.

Votre équipe de construction du Blunderdome a préparé un grand nombre de nouveaux événements à durée limitée pour récompenser nos joueurs les plus dévoués ! De plus, nous avons implémenté un grand nombre de corrections et d'améliorations pour que le jeu soit plus fluide, en fonction des commentaires de nos joueurs.