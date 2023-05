Quasiment trois ans après sa sortie, et des saisons plus folles les unes que les autres, Fall Guys souhaite offrir une nouvelle expérience. Une expérience qui va solliciter plus que jamais les joueurs. Après avoir évité des milliers d'obstacles, ce sera à eux de créer leurs parcours.

Les nouveautés de la saison 4 Chantier Créatif

La saison 4 de Fall Guys : Ultimate Knockout arrive ce mercredi 10 mai 2023. Cette fois, les équipes de Mediatonic ne vont pas seulement façonner des épreuves. Certes, il y aura 50 nouvelles manches, dont 20 disponibles au lancement, mais l'attrait majeur de cette saison réside dans le mode créatif. Un éditeur de niveaux complet qui permet de créer vos défis et de les partager en ligne.

Cette nouveauté entraîne également un changement vis-à-vis de la durée des saisons. Maintenant, elles dureront un peu plus longtemps que les précédentes. « Les saisons dureront désormais un peu plus longtemps. Cela nous permet d'introduire davantage de manches dans le mode créatif de Fall Guys que lors des saisons précédentes et de continuer à te procurer une expérience amusante et pleine de jeux de mots qui te donne envie de revenir encore et encore au Blunderdome » (via le site officiel).

Si vous avez mis de côté Fall Guys et que cette saison 4 vous fait envie, sachez qu'il y a aussi eu un ajustement par rapport au lobby. Dans l'émission principale en solo, le nombre de joueurs a été diminué. Les joutes de ce battle royale à la sauce Intervilles sont passées à 40 joueurs contre 60 joueurs auparavant. Enfin, le Pass VIP fait peau neuve. Au lieu d'un pass unique, il y aura plusieurs pass à la durée réduite qui « coûtent moins et sont encore plus intéressants » selon le studio. Dans le Pass VIP 1 de la saison 4 Chantier Créatif, les joueurs peuvent débloquer :

6 costumes emblématiques dont l'Ordi rétro, le Polyot et le Pigixel

Des tenues bonus

Des objets cosmétiques à « déverrouiller après avoir terminé les niveaux principaux du Pass VIP Fall Guys »

On a essayé le mode créatif de Fall Guys, c'est fou ?

Il y a quelques jours, Mediatonic nous a convié à une présentation du mode créatif de Fall Guys. Et par la suite, nous y avons eu accès pour voir si c'était aussi facile que ça en avait l'air. En effet pour les développeurs, plusieurs choses sont essentielles à commencer par l'accessibilité. Fall Guys : Ultimate Knockout est un jeu relativement facile à prendre en main, et il fallait donc que cet éditeur de niveaux le soit également. Tout en préservant le côté totalement barré de l'expérience par la même occasion.

Au départ, on peut choisir un thème, « Classique » ou « Numérique », qui change l'apparence des objets et de l'environnement général. Après avoir fait ce choix, on est immédiatement envoyé sur l'éditeur. En bas, on trouve la barre d'outils avec les obstacles, sols et autres éléments décoratifs. En haut à droite, une jauge de budget d'une valeur de 1 000 points. À quoi sert-elle ? Chaque objet créé coûte une certaine somme, et donc, cette jauge symbolise la limite au-delà de laquelle il est impossible d'ajouter quoi que ce soit. Ça reprend le même principe dans le fond que des jeux avec des éditeurs comme l'impressionnant Dreams.

Dans les objets, on retrouve les traditionnels sol gélatineux, plaque tournante, bascule, balançoire à pics ou encore le gant de boxe qui tape le joueur pour l'éjecter. En plus d'être en mesure de modifier la rotation ou l'inclinaison, certaines pièces ont des paramètres réglables. Pour le tapis roulant par exemple, il est possible d'orienter le sens du défilement (en avant, en arrière) ou encore sa vitesse etc. Des obstacles qui sont également disponibles en différentes tailles (petit, moyen, grand). La grosse force de cet éditeur de niveaux, c'est sa prise en main. Même si cela requiert parfois un peu de doigté pour bien caler les pièces à hauteur égale, c'est un jeu d'enfant d'assembler une course. En vérité, et comme souvent, le plus difficile est d'avoir de l'imagination pour faire une création « cohérente » et qui fonctionne surtout.

Mais comment savoir que la création en cours est viable ? Là encore, Mediatonic a simplifié le procédé. D'une seule touche (« Options » sur la manette PS5 dans notre cas), on peut basculer instantanément de la partie « Éditeur » à celle du « Test ». Pouvoir passer de l'un à l'autre est assurément un point fort, car des temps de chargement, même minimes, auraient pu être très rapidement démotivants.

De plus, il est possible de repartir de la ligne de départ, du milieu ou de n'importe quel endroit. Avant de presser « Jouer », il suffit de se placer sur un obstacle précédemment créé. Si les objets paraissent « peu nombreux », c'est surtout la créativité qui va avoir une importance capitale. Lors de la présentation, les développeurs avaient conçu une tour Jenga. Simple de prime abord, mais redoutable. Lorsqu'un niveau terminé, il peut être directement partagé via un code. Dernière information, cet outil d'éditeur de niveaux sera crossplay, c'est-à-dire compatible entre toutes les plateformes. Aussi bien consoles comme PC.

Avec la saison 4 : Chantier Créatif et cet ajout, Mediatonic a de quoi offrir un véritable second souffle à son party-game et un contenu infini. Mais il faudra voir si la communauté Fall Guys y est réceptive ou non.