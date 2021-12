Les joueurs qui espéraient incessamment sous peu s'essayer aux joies du plus coloré des Battle Royale vont (encore) devoir prendre leur mal en patience : alors que les Gars Qui Tombent entament leur sixième saison de festivités et de rebonds, Mediatonic annonçait il y a peu la nouvelle : les versions Switch, Xbox One et Xbox Series X|S promises pour "le plus tôt possible" n'arriveront justement pas... de sitôt.

C'est la faute au cross-plaie

Au départ attendues pour l'été 2021, les versions Switch et Xbox avaient finalement été reportées pour que les développeurs, tout juste rachetés par le géant Epic Games, puissent se concentrer sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités, à commencer par le cross-play. Dans un nouveau post de blog, Mediatonic demande donc un nouveau délai aux joueurs :

L'arrivée d'une progression cross-plateformes entre les consoles PlayStation et le PC va nécessiter des tests et un peu d'apprentissage de notre part, car nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils préfèrent jouer. C'est une étape importante pour ensuite porter Fall Guys sur d'autres supports. Nous savons que tout le monde attend avec impatience l'arrivée de Fall Guy sur Nintendo Switch et Xbox, pour une bonne raison. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux qui laissaient entendre que le lancement de la saison 6 coïnciderait avec ces nouvelles versions, et nous voulons préciser que ce n'est pas le cas, afin que personne ne soit confus en pensant trouver Fall Guys sur ces plateformes. Merci pour votre patience, nous avons hâte de partager plus de détails avec vous en 2022.

Au vu du faible nombre de jours qu'il nous reste à passer avant l'arrivée de l'année calendaire 2022, l'annonce se surprendra sans doute pas grand monde, mais il parait que ça v toujours mieux en le disant. Si les amateurs de punitions aléatoires peuvent déjà profiter de la saison 6 de Fall Guys sur PC et PS4, les autres devront donc patienter, au moins jusqu'en 2022.