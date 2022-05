En plus de son arrivée sur Nintendo Switch, Fall Guys va également débarquer sur Xbox One et Xbox Series X|S et sur l'Epic Games Store. Mieux, une version nouvelle génération débarquera même sur la PS5. Tout ceci se fera d'un coup, le 21 juin prochain. En plus de cette multiplication des supports, le jeu va proposer le crossplay, et la crossprogression sur toutes les plateformes grâce aux services en ligne d'Epic Games.

Cette date marque aussi la sortie d'une nouvelle saison Fall Guys avec de nouvelles mises à jour majeures, un systèmes de progression du jeu repensé, des défis et des récompenses inédites. Bien sur, qui dit free-to-play dit microtransactions et monnaie in-game. Comme Epic a repris le dossier, les créatifs n'ont pas cherché midi à 14h en introduisant les Show-Bucks. Attention à ne pas confondre ces S-Bucks (pour les intimes) avec les V-Bucks.

Fall Guys : Free for All

Ceci dit, si EPIC s'occupe du business, l'équipe de Mediatonic reste aux manettes, et on peut donc s'attendre à des tonnes de nouveau contenu. Bref, le jeu ne devrait pas perdre son âme.

Afin de remercier la communauté mondiale des joueurs de Fall Guys pour le soutien qu'ils ont apporté au jeu depuis son lancement, nous avons décidé de récompenser les joueurs ayant acheté le jeu en leur offrant le Legacy Pack, contenant des cosmétiques rutilants ainsi que le premier Season Pass. Le Season Pass est une nouvelle version survitaminée du système de progression gratuit du jeu pouvant être acheté avec la nouvelle monnaie du jeu, les Show-Bucks. Le système de progression gratuit du jeu restera en place, ainsi que la monnaie existante, les Kudos.

On rappelle que Fall Guy est déjà disponible, et qu'il deviendra gratuit le 21 juin prochain. Il sera donc sur PC (via l'Epic Games Store), Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.