Ça bouge pour Fall Guys à la mi-saison avec l'ajout du crossplay pour tous les modes de jeu. Le studio Mediatonic a également rassuré sur l'état des versions Xbox et Nintendo Switch.

Une mise à jour mi-saison 6 est arrivée pour Fall Guys : Ultimate Knockout. Avec elle, le crossplay est sans limite entre consoles PlayStation et PC. Les équipes ont fait le point sur les nouveautés à venir.

La bagarre festive entre les joueurs PS5, PS4 et PC

Le titre de Mediatonic, dont la saison 6 bat son plein, s'est donc actualisé pour faire tomber les dernières barrières qui entouraient précieusement le crossplay. Dès que le patch sera installé, il sera possible d'inviter n'importe quel joueur PlayStation ou PC sur l'ensemble des modes de jeu. En d'autres termes, ce n'est plus réservé qu'aux parties personnalisées.

Mais pour y arriver, il va falloir suivre une procédure simple (pas de panique) qui nécessite d'avoir un compte Epic Games et de le lier à Fall Guys. C'est de cette manière que vous trouverez tous vos amis, indépendamment de leur plateforme. La démarche des invitations est identique.

Un nouveau mode, Fall Guys en approche sur Xbox et Switch

Le toboggan magique

Le battle royale coloré promet que les joueurs pourront goûter "très bientôt" au mode "Sweet Thieves". Une épreuve qui oppose deux équipes : les Voleurs et les Gardiens. Les Voleurs dérobent des morceaux de bonbons, tandis que les Gardiens doivent les arrêter et les mettre en prison. Si la perspective de la taule n'est pas sexy, l'appel à des amis pour être libéré sera une option. À condition d'appuyer sur un bouton magique.

En plus d'améliorations et de correctifs énumérés sur le blog du jeu, le studio a rassuré sur les versions Xbox et Switch. Elle sont "en cours de finalisation".