Sale temps pour PlayStation. Alors que Marvel’s Wolverine, supposé être le hit de la rentrée sur PS5, n’a pas vraiment rencontré le succès escompté auprès de la presse, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour la compagnie. Car non seulement cette dernière s’est une fois de plus attiré les foudres de sa communauté en abandonnant sans vergogne le prochain titre d’Hideo Kojima, PHYSINT, mais en plus de nouvelles images nous rappellent qu’en parallèle, le développement de Fairgames, aka Break In, aka Project Espresso, poursuit tranquillement son cours.

Un premier trailer de gameplay pour Fairgames dévoilé

Oui, certains l’avaient peut-être déjà oublié au vu du grand silence qui entoure le projet d’Haven Studios depuis son annonce il y a maintenant trois ans, mais le fait est que ce dernier existe toujours. Jade Raymond a beau avoir quitté le navire en mai 2025, cela n’empêche pas PlayStation de continuer à soutenir Fairgames, qui reste sans doute l’un des derniers survivants de la stratégie live service ratée de l’éditeur. En tout cas pour l’instant. Et une nouvelle source, dévoilant un trailer de gameplay du titre, vient d’ailleurs nous le confirmer.

Partagée par Player.gg, site partenaire de Geoff Keighley, la vidéo identifiée sous le nom de code « Project Espresso » nous offre ainsi un premier aperçu concret du gameplay de Fairgames, tandis que de nouvelles sessions de playtests sont actuellement en cours sur PS5 et PC. « Player.gg a obtenu un accès exclusif au playtest fermé d’un action shooter compétitif non annoncé dont le nom de code est Project Espresso », peut-on en effet lire sur le site, qui précise également que ce dernier est « développé par un studio AAA ».

Mais pourquoi faire tant de mystère autour d’un jeu qui, pourtant, a déjà été officiellement annoncé ? On l’ignore. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que si l’on se fie au toujours très bien informé Tom Henderson de chez Insider Gaming, Project Espresso est bien le nom de code de Fairgames, qui pourrait donc bénéficier d’une « nouvelle » annonce à l’avenir. Une annonce qui, d’ailleurs, pourrait alors se faire sous un nouveau nom, Break In, conformément au dépôt de marque réalisé il y a un petit moment maintenant par PlayStation.

Les joueurs y sont toujours aussi réfractaires

Mais en attendant d’en avoir le cœur net, une chose est sûre : Haven Studios va avoir beaucoup de travail pour convaincre les joueurs PS5 avec Fairgames. Et les premières réactions à ces nouvelles images sont là pour le prouver. « C’est aussi peu original que le trailer le montre », assure par exemple un internaute sur X, qui prétend avoir pu participer aux playtests du jeu. « Mon dieu, on dirait vraiment un navet générique… Il n’y a pas la moindre once d’originalité. C’est juste du copier-coller, avec la même formule éculée et répétée à l’infini », déplore un autre.

« C’est dingue que Sony fasse tout son possible pour sortir cette daube mais annule le jeu d’Hideo Kojima », regrette un autre non, sans virulence. Car forcément, le timing de ces révélations autour de Fairgames ne manque pas d’être mis en relation avec les dernières actualités de PlayStation, qui persiste à rebooter des projets comme le titre d’Haven Studios et Horizon Hunters Gathering quand tout indique que le public PS5 n’y est pas réceptif. « Sony est irrécupérable », conclut finalement un joueur face à la situation. Voilà qui s’annonce encore bien délicat pour la firme.

Reste maintenant plus qu’à attendre de voir où tout cela nous conduira. Car bien que nous n’ayons pas vraiment de raison de douter que Project Espresso renvoie effectivement à Fairgames, le fait est que ni PlayStation, ni Haven Studios n’ont pour l’instant officiellement pris la parole à ce sujet. En attendant qu’ils ne décident de le faire, on garde donc un minimum de recul sur la situation pour voir où tout cela nous mènera. Même si, on ne va pas se mentir : c’est une nouvelle impasse qui semble encore se profiler à l’horizon.

Sources : Player.gg, Insider Gaming