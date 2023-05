Outre les jeux dont on connaissait déjà l'existence comme Alan Wake 2, le PlayStation Showcase fut aussi une belle surprise pour découvrir l'existence de nouveaux jeux comme Fairgame du studio Haven qui se veut être une interprétation moderne du genre du braquage. L'objectif est de voler les ultra riches pour redistribuer les richesses, on est loin des ambitions de PAYDAY qui mise tout sur le profit égoïste. Un moyen de se dédouaner de proposer du braquage comme point central de l'aventure ?

Fairgame, nouveau jeu service de PlayStation

Haven Studios est le studio de développement lancé par Jade Raymond en 2021 et racheté dans la foulée par Sony. Fairgame est le tout premier jeu du studio. Vous pouvez admirer le tout ci-dessous via la toute première bande annonce. On n'y voit finalement très peu de choses si ce n'est un tout petit peu de gameplay et quelques mécaniques de jeu.

Plus précisément dans la vidéo on peut voir trois joueurs qui s'aventurent dans une installation sécurisée avec des grappins. En plus d'utiliser un grappin pour saisir un morceau de l'environnement comme bouclier, ils tirent également sur des gardes laissant penser que le shoot devrait prendre une part importante de Fairgame. De ce que l'on peut voir il s'agirait d'un jeu à la troisième personne.

Fairgame, c'est quoi ?

Mathieu Leduc, directeur créatif du jeu explique que la coopération devrait être une part très importante de Fairgame bien qu'il offre aussi un mode de jeu PvP et un gameplay sandbox (jusqu'à quel point?).

Au sein de l’équipe, nous partageons tous cette volonté de créer des expériences multijoueur accessibles et inclusives capables de souder les communautés. Cet enthousiasme partagé est le moteur de notre jeu de braquage. C’est ce qui vous encourage à collaborer pour planifier et mener à bien des braquages de haut vol de la manière qui vous convient.

Fairgame semble être le titre service exclusif à PS5 que Haven avait précédemment confirmé en juillet 2022 lors du rachat par Sony. Rien d'autre n'est connu sur le jeu et on se contentera du message d'adieux "A bientôt" à la fin du trailer pour nous mettre en haleine (ou pas). Jeu service oblige, on se toute que celui-ci devrait proposer son lot de microtransactions et de mises à jour permettant de donner envie au joueur de rester.

Que pensez-vous de cette annonce et du trailer ? Est-ce le genre de titre que vous attendez sur PS5 ?