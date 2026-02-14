Vous en avez marre de jouer en boucle à Skyrim ? Dans ce cas, vous devriez essayer ce nouveau MMORPG prometteur et jouable gratuitement sur Steam.

À défaut d’être en mesure de pouvoir poser les mains sur le très attendu The Elder Scrolls 6, qui continue cruellement de se faire désirer depuis des années, les fans de la franchise de Bethesda n’hésitent pas à saisir toutes les opportunités possibles. Cela peut être en prolongeant l’expérience Skyrim via une flopée de mods, en se replongeant avec nostalgie dans Oblivion grâce au remaster sorti l’an dernier, ou encore en partant à la découverte de nouveaux titres qui ne sont pas sans rappeler l’esprit de The Elder Scrolls.

Ce Skyrim-like déjà prometteur est gratuit sur Steam

C’est par exemple le cas de Faehnor Online, un nouveau Skyrim-like français sorti au début du mois en accès anticipé sur Steam. Développé par Wyrd Ark, un studio composé d’une seule personne, ce dernier se présente comme « un MMORPG artisanal où l’exploration repose sur de vraies cartes papier ». Car dans ce monde ouvert, aucune mini-map ni boussole magique ne seront là pour vous guider. Seuls vous, votre curiosité et votre sens de l’orientation seront de la partie, ce qui fait d’ores et déjà de Faehnor Online une œuvre pour le moins intrigante.

Bien sûr, si le titre ne manque pas de taper dans l’œil des fans de Skyrim, c’est aussi parce qu’il met en scène un univers médiéval largement conçu autour de l’exploration. Une exploration tout en liberté, donc, dans un monde « qui vous laisse chercher, observer, poser des questions… et parfois tourner un peu en rond », reconnaît la créatrice du jeu. Cette notion de liberté, Faehnor Online l’applique également au personnage incarné par le joueur, qui ne suit aucun modèle pré-fabriqué. C’est à vous et à vous seul de façonner l’histoire de votre héros.

Pour le reste, Faehnor Online s’en tient néanmoins aux codes habituels des MMORPG, avec son lot de combats contre des monstres, de quêtes à réaliser – mais toujours sans indices magiques, évidemment – et de rencontres fortuites. Précisons toutefois que ce Skyrim-like, encore en cours de développement, est amené à progresser au fil des mois et des mises à jour. Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? Il est entièrement gratuit ! Vous ne perdez donc pas grand-chose à lui laisser sa chance, en sachant que les premiers retours à son égard sont « plutôt positifs » selon Steam.

Source : Steam