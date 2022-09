Le prochain jeu Fable qui est développé par Playground Games semble attiser al curiosité et visiblement Xbox souhaiterait en montrer plus. Sauf que...

Visiblement vous n'allez pas voir le reboot de Fable tout de suite. En effet, Matt Boody qui a répondu a une interview lors de la PAX West 2022 a expliqué que le jeu n'était pas prêt à être montré. Il va même encore plus loin.

Xbox souhaiterait vous montrer Fable

Une partie de mon travail consiste à fournir une couverture à l’équipe, ils ne veulent pas montrer de choses trop tôt avant qu’elles ne soient prêtes. S’il y a un jeu où cela est en quelque sorte inversé, où chaque fois que je vois quelque chose, je dis « Nous devrions montrer ça », c'est Fable, parce qu’il y a beaucoup de trucs sympas … L’équipe a clairement indiqué que je ne pourrai rien montrer tant que ce ne sera pas prêt.

Plus tard, il rajoute :

Pour finir, ce que je dirai sur Playground Games, c’est que le savoir-faire et le dévouement qu’ils ont apportés sur Forza Horizon, tout cela va être appliqué à Fable. Ils ont compris. Soyons honnêtes, donner Fable à des gens qui font des jeux de course pourrait être un peu casse-tête, mais ils ont prouvé qu’ils ont compris l’idée, et j’ai hâte de pouvoir en montrer plus.

Evidemment même si Xbox est décisionnaire il est intéressant de voir que les représentants sont à l'écoute du studio et qu'ils prennent en considération l'avis le plus important dans la conception. Car on sait qu'il n'y a rien de pire pour un studio que de se faire forcer la main pour montrer un travail qui n'est pas terminé et qui pourrait donner une mauvaise image ou pire créer un bad-buzz. On a tous en tête l'exemple du Bad Buzz sur Halo Infinite et la fameuse tête de Craig.

Pour l'heure, Fable n'a pas de date de sortie et il est donc prévu sur PC et Xbox Series à l'horizon... 2023 ?