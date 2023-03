Sur la liste des RPG très attendus on retrouve bien évidemment Fable. Pour autant, il va falloir patienter encore et s'attendre à des changements.

Depuis 2019, on sait que le studio Playground Games va s'occuper du prochain jeu Fable. Une nouvelle qui avait eu de quoi soulever quelques questions étant donné que le studio est surtout spécialisé dans le jeu de course et notamment la série Forza Horizon. Depuis 2012 d'ailleurs, l'équipe anglaise n'a jamais expérimentée autre chose. Dans ce contexte, quand va sortir le RPG ? Et surtout sous quelle forme ?

Fable et le retard

C'est au sein du dernier podcast de videogameschronicle que le journaliste Andrew Robinson a pu parler un peu du RPG Fable. Mais hélas pas pour nous donner des nouvelles très encourageantes. En effet, selon lui Xbox se concentre sur Hellblade 2 et Avowed d'Obsidian.

Je pense que les plus proches sont Hellblade et probablement Avowed. C'est la prochaine grande chose pour eux dont ils parleront. D'après ce que j'ai compris, ces deux-là sont les plus proches... C'est toujours assez étonnant que Fable soit encore à des kilomètres

Un Witcher-like ?

Pire, il précise même que le nouveau jeu Fable n'est entré en pleine production que récemment. Jordan Middler a aussi tenu à parler de la direction qu'allait prendre le jeu

Le terme 'Witcher-like' m'a beaucoup parlé. Ce qui, je pense, va faire chier les gens qui aiment le Fable original.

Il est certain que si le jeu devient un Witcher-like (à savoir avec un ton plus sérieux et plus sombre) cela ne risque pas de plaire à tout le monde. D'ailleurs sur Reddit certains s'inquiètent déjà de la potentielle disparition de l'humour de la série. Car si il y a bien un élément qui fait le charme du jeu, c'est son humour anglais omniprésent.

Et vous, que pensez-vous d'un tel changement ? (même si pour l'heure, rien n'est officiel).