En parallèle de sa récente démo de gameplay, Fable nous en dit plus sur son système de romances grâce à l’ESRB, et cela promet d’ores et déjà d’être à mourir de rire.

Il faudra peut-être attendre le 23 février 2027 pour pouvoir poser les mains sur Fable, dont la sortie initialement prévue à l’automne 2026 a été reportée, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous aurons à attendre jusque-là pour en apprendre davantage à son sujet. En effet, après un chouette trailer au Xbox Games Showcase de dimanche, le RPG de Playground Games a eu droit à une généreuse présentation de gameplay, couplée à l’apparition de multiples informations supplémentaires. Parmi elles notamment : les premiers détails sur le système de romances.

Les romances de Fable s’annoncent déjà mémorables

Car oui, les relations amoureuses ont toujours fait partie de l’univers de Fable jusqu’à présent, et ce nouvel opus ne dérogera pas à la règle. Après tout, que serait un Fable sans ses scènes d’amour complètement loufoques, capables de susciter simultanément une gêne intense et une hilarité extrême avec un savoir-faire dont seuls les british ont le secret ? Rien, assurément. Et c’est bien pourquoi Playground Games perpétuera cette tradition avec le retour des romances, sur lesquelles les premiers détails ont émergé grâce à la page ESRB du jeu.

Outre le fait de confirmer que Fable offrira la possibilité aux joueurs de « flirter et d’avoir des relations sexuelles avec les villageois », l’organisme de classification nous donne en effet un premier aperçu des « dialogues suggestifs » qui pourront accompagner ces scènes, et qui s’annoncent déjà des plus folkloriques. « J’adore… une bonne partie de jambes en l’air », « J’ai des courbatures de plaisir », « Cette marque de main était superbe sur tes fesses » ou encore « Tu es un vrai coquin et j’adore ça » seront par exemple autant de phrases que l’on pourra y entendre.

Bien sûr, l’ESRB précise néanmoins que « les actes sexuels ne sont pas représentés » dans le jeu, ce qui laisse penser que Playground Games pourrait avoir opté pour une approche similaire à celle des précédents opus. À savoir un potentiel fondu au noir, ou bien peut-être des plans plus cinématographiques qui pourront accompagner l’action sans rien en montrer. Dans tous les cas, une chose est sûre : ce nouveau Fable ne devrait pas manquer d’humour grivois. Et on ne va pas s’en plaindre, car c’est aussi ce qui fait le charme de la licence de Xbox.

Un mal pour un bien

Mais nul doute que le studio aura l’occasion de nous en reparler davantage en personne d’ici la sortie du jeu, voire peut-être même de l’illustrer directement en vidéo. Car le report de Fable implique peut-être que nous ne pourrons pas y jouer cet automne comme prévu – et tant mieux au vu de toutes les sorties qui ont été annoncées pour cette période lors du Summer Game Fest 2026 ; mais cela veut également dire que tout ce temps supplémentaire pourra être mis à profit par Playground Games pour nous en dire plus à son sujet.

Source : ESRB