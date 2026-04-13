Le très attendu Fable a récemment redonné de ses nouvelles via un leak, avec un possible revirement de situation envisagé en interne, mais a priori pour le mieux.

Grâce à sa présentation globalement très rassurante à l'occasion du Developer Direct 26 en janvier dernier, nous avions enfin pu voir ce que donnait la vision de Playground Games (Forza Horizon) sur Fable, avec en prime une fenêtre de sortie dans le courant de l'automne 2026 sur PC, Xbox Series, ainsi que sur PS5. Depuis, le studio fait profil bas et continue de tisser son conte tranquillement. Mais un récent leak laisse à penser qu'il faudra patienter plus longtemps que prévu avant de retourner en Albion.

Une Fable retardée en prévision d'une période de grand banditisme ?

Si le calendrier des sorties vidéoludiques reste encore à remplir pour les prochains mois à venir, on remarque une certaine frilosité de la part de nombreux éditeurs et développeurs autour du mois de novembre. Étrangement, personne n'ose sortir son jeu durant cette période alors qu'un certain GTA 6 doit justement débouler le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Alors que Fable visait une sortie dans le courant de l'automne, Microsoft et Playground Games auraient décidé en interne de retarder l'échéance pour cette même raison. C'est en tout cas ce qu'a avancé l'insider Jeff Grubb à l'occasion du dernier podcast Game Mess Mornings sur la chaîne YouTube Giant Bomb.

« J'ai entendu dire que Fable a fait l'objet d'un report en interne. Ça ne veut pas dire qu'il sortira l'année prochaine cependant. Apparemment ils tiennent toujours à ce qu'il sorte en 2026, mais le lancement de GTA 6 les inquiète. Donc s'il subit un report pour après GTA 6, ça pourrait repousser la sortie à décembre 2026. Pour plus de sécurité, ça pourrait aussi dire un report jusqu'en 2027 », a déclaré Jeff Grubb sur le sujet.

Compte tenu de l'importance de la licence pour la marque Xbox, on se doute que Microsoft et Playground Games veulent mettre toutes les chances de leur côté pour que Fable soit un succès. Il apparaît donc prudent de ne pas se trouver en concurrence avec un GTA 6 qui risque de tout balayer sur son passage. Il convient toutefois d'attendre une annonce officielle de la part des intéressés pour confirmer ou infirmer les propos de Jeff Grubb.