Malgré ses nombreuses casseroles, sa gestion de projet parfois anarchique et tyrannique et une certaine propension à la mythomanie, Peter Molyneux est définitivement une personnalité marquante du jeu vidéo, à qui l'on doit tout de même la trilogie originale Fable, qui reste encore aujourd'hui un véritable monument du genre RPG. Dans le cadre d'une récente interview auprès d'IGN pour faire notamment la promotion de Masters of Albion, son nouveau jeu récemment sorti (et à la réception a priori assez mitigée), il a partagé son avis sur le reboot à venir dans le courant de cet automne 2026 sur PC, Xbox Series, et également PS5, développé par PlayGround Games.

Critique du conteur de la Fable originale

En attendant de connaître plus précisément sa date de sortie, le Fable nouvelle génération de PlayGround Games (qui travaille aussi en parallèle sur Forza Horizon 6) a eu droit à une présentation plutôt exhaustive à l'occasion du Xbox Developer Direct 2026 en janvier dernier. Nous avons pu y voir la maîtrise du studio pour ce qui est d'asséner une claque artistique, mais aussi différentes séquences de gameplay, que ce soit durant les combats ou via des interactions avec le monde et les habitants qui nous entoure.

Un élément pourtant iconique de la licence a cependant brillé par son absence sur ce nouveau jeu Fable : un système altérant l'apparence de notre personnage selon son alignement bon ou mauvais. PlayGround Games a indiqué qu'une mécanique d'alignement sera bien présente, mais dépendra de l'opinion des gens selon les régions, qui pourra donc grandement varier d'un endroit à l'autre. Le studio a pris une approche plus terre-à-terre et logique de la réputation : en arrivant dans un nouveau lieu, notre personnage est un parfait inconnu, et arborer des cornes risquerait d'immédiatement ternir l'opinion que les habitants ont de lui.

Interrogé par IGN à propos de ce futur jeu Fable développé sans lui, Peter Molyneux a partagé son opinion par rapport à ce choix. « Oui, c'est vraiment dommage. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça… Enfin, c'est compliqué, car le faire correctement dans le monde actuel de la haute définition est encore plus difficile. Et en plus, permettre différents genres, ça double, voire triple, le travail. Mais je me demande s'il y restera tout de même un soupçon d'alignement entre le bien et le mal dans ce nouveau Fable. Je l'espère ».

Source : IGN