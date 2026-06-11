Fable a récemment publié une longue séquence de gameplay qui vend du rêve absolu aux fans de RPG où les choix sont au cœur de l'expérience et ont de vraies conséquences.

Après avoir annoncé un report au 23 février 2027 pour esquiver GTA 6, fait une apparition au Xbox Games Showcase pour présenter l'un de ses principaux antagonistes et fait les frais d'une vive polémique notamment auprès du public du fait de l'absence de doublage français, Fable a tout fraîchement publié une vidéo de gameplay commentée de 30 minutes. Celle-ci avait principalement à cœur de mettre en avant l'aspect « simulation de vie » propre à la licence avec des propositions très prometteuses, mais aussi un peu de combat qui montre également un potentiel certain.

Fable aligne les détails prometteurs pour nous immerger dans son monde fantastique

Si une majorité du contenu de cette nouvelle présentation de gameplay de Fable se concentre dans la ville de Silverbrook, on apprend dans son introduction que le monde ouvert du titre comportera en tout six régions aux identités visuelles très différentes. Ici, il était question d'un paysage verdoyant et enchanteur. On y voit qu'en entrant en ville, notre Héros est un parfait inconnu et qu'il va devoir rencontrer quelques habitants disposant chacun de sa propre routine pour se faire connaître. PlayGround Games a encore insisté sur le fait que le jeu comporte plus de 1 000 PNJ faits à la main et intégralement doublés (hélas pas en français...), mais avec ceci dit des animations faciales qui semblent... sommaires, en tout cas dans la version utilisée pour la présentation.

Quoi qu'il en soit, chaque action dans Fable, bonne ou mauvaise, nous fera gagner un « mot-clé » comme « généreux », et la combinaison de 5 à 6 d'entre eux constitueront l'opinion des gens dans cette région particulière d'Albion. En fonction de nos choix ailleurs, cette opinion pourra être radicalement différente. De même, les habitants d'une région donnée ne réagiront pas de la même manière que leurs voisins à un comportement bon ou mauvais.

L'argent, l'amour et la violence sont dans le pré

On a également pu voir qu'on peut devenir un véritable entrepreneur et magnat de l'immobilier dans Fable, embaucher ou renvoyer des employés, et évidemment nouer des romances, à condition de répondre aux critères du personnage ciblé, et de faire les bonnes actions pour lui plaire. On peut également faire des petits boulots pour se faire de l'argent, en obtenir passivement via les commerces qu'on possède, et récolter tout cela dans sa maison où une potentielle moitié peut nous attendre. Enfin, la présentations se terminait sur le massacre de la milice locale pour montrer l'impact de choix « mauvais », et surtout pour présenter des combats affichant une grande variété dans les attaques et les sorts à notre disposition.

Sur le papier, Fable se présente donc comme un RPG extrêmement complet, en plus de bien respecter l'ADN de la franchise originale de Peter Molyneux, mais avec ses propres spécificités pour aussi se démarquer de ses aînés. Voilà qui met clairement l'eau à la bouche, mais il faudra attendre le 23 février 2027 sur PC, Xbox Series et PS5 pour retourner en Albion et y faire le bien... ou le mal, selon ses aspirations.

Source : XBOX sur YouTube