Le nouveau Fable sortira cette année, plus de 15 ans après le dernier épisode principal. On a enfin une réaction de Peter Molyneux, qui dit être très ému.

Depuis l'annonce du prochain jeu Fable par Playground Games, les fans de la licence sont aux anges. Si on oublie le jeu de cartes Fable Fortune sorti en 2017 et l'épisode sorti pour Kinect, cela faisait plus de 15 ans que la série n'avait pas vu de nouvel épisode original. L'attente devrait normalement prendre fin cette année, et on a déjà hâte. On vient également d'apprendre que Peter Molyneux, créateur original de la série, a officiellement réagi à ce nouvel épisode.

Peter Molyneux très ému par le retour de la licence Fable

Eh oui, car contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le créateur de Fable n'avait rien vu du reboot de la licence avant sa grosse annonce chez Microsoft. Il a découvert la bande-annonce comme tout le monde, en voyant comment les développeurs de la licence Forza Horizon ont revisité l'univers qu'il a créé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est enthousiaste.

« Quand je regardais le trailer de Fable, je pouvais sentir les larmes monter », a déclaré Peter Molyneux dans une interview accordée à IGN. « Ce truc qu'on a créé, cet univers, il va continuer à vivre ». Le fondateur du studio Lionhead se dit ainsi très ému de voir l'univers créé par lui et son équipe il y a plus de 20 ans continuer à vivre après tout ce temps. Il explique même que selon lui, c'est « très malin que Playground ait décidé de réinterpréter l'histoire de Fable, et pas de continuer le récit des précédents épisodes ».

Bon, cela ne l'empêche pas pour autant d'exprimer une petite critique au sujet du prochain Fable. « Si je devais être un tatillon critique, je dirais que j'ai peut-être l'impression que le jeu est un peu trop propre », a-t-il confié. « Je n'ai jamais conçu Fable comme un univers propre, avec des angles bien définis - c'est plus chaotique que ça ».

Tout cela n'empêche cependant pas Peter Molyneux d'attendre le prochain Fable, comme des millions de personnes à travers le monde. On devrait mettre la main dessus durant l'année 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore non précisée. Le créateur original de Fable, lui, travaille sur son ultime création qui sortira le 22 avril prochain. Oui, c'est très bientôt.

Source : VGC