En réaction à un récent leak autour de Fable, son studio Playground Games a rapidement réagi et démenti la rumeur tout en rassurant les fans à son sujet.

Comme ce fut le cas pour Marvel's Wolverine avant qu'Insomniac n'en confirme officiellement la date de sortie, Fable a récemment fait l'objet d'un leak de la part de Jeff Grubb avançait que Microsoft et PlayGround Games auraient décidé en interne d'en repousser le lancement à décembre 2026, voire 2027 pour éviter une possible confrontation directe avec un certain GTA 6. Il n'en serait finalement rien, si on en croit un message sur les canaux de communication officiels du jeu.

Une nouvelle Fable qui ne devrait finalement pas se faire attendre plus que prévu

En attendant de connaître exactement sa date de sortie, la dernière présentation de Fable à l'occasion du Developer Direct 2026 indiquait que la vision d'Albion par PlayGround Games allait sortir dans le courant de l'automne 2026. Or, en plein milieu de cette saison à venir, un jeu plutôt attendu développé par Rockstar Games doit normalement débarquer sur PS5 et Xbox Series, aux dernières nouvelles le 19 novembre 2026, sauf nouveau report.

Beaucoup d'éditeurs et studios, surtout occidentaux, redoutent assez légitimement le véritable rouleau compresseur que pourrait être GTA 6 et préfèrent donc sortir bien avant ou après celui-ci. Jeff Grubb, un insider à la fiabilité relative, avait récemment annoncé que Fable pourrait ainsi opter pour une sortie bien après le titre de Rockstar Games, pour avoir plus de chance de briller quand il arrivera simultanément sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. Peu de temps après cette prédiction, le compte X.com officiel du jeu a toutefois réaffirmé la volonté de PlayGround Games de maintenir la fenêtre de sortie annoncée en janvier dernier.

Sur la publication ci-dessous, on peut en effet lire : « On a hâte de vous revoir en Albion dans le courant de l'automne 2026 ! ». Bien entendu, une telle fenêtre de sortie est assez vague, et peut signifier que Fable pourrait sortir autant en septembre qu'en octobre ou début novembre. À noter toutefois que Microsoft, l'éditeur du jeu, a aussi deux très grosse cartouches à lâcher dans la seconde moitié de l'année : le Remake d'Halo premier du nom potentiellement cet été, et Gears of War E-Day plus tard, probablement également dans le courant de l'automne. On voit donc assez mal Xbox sortir parmi ses deux plus grosses licences de l'année à peu près simultanément, au risque de se saboter. L'avenir nous le dira.

Source : Fable sur X.com