Dans un monde idéal, nous serions peut-être déjà actuellement en train de découvrir l’univers du prochain Fable, ou au moins sur le point de le faire. Malheureusement, comme annoncé par Playground Games en février dernier, le jeu ne sortira finalement pas avant 2026, retardant ainsi de plusieurs mois supplémentaires l’échéance pourtant très attendue par des millions de joueurs. Et si le silence qui entoure le projet depuis l’annonce de son report a de quoi alimenter toutes sortes de rumeurs et d’inquiétudes, un vent d’espoir semble enfin apparaître.

Fable devrait bientôt donner de ses nouvelles

En effet, à en croire Jez Corden, journaliste chez Windows Central, Fable « devrait avoir droit à une belle mise à jour en janvier ». C’est en tout cas ce qu’il a affirmé sur X, en réponse aux sollicitations d’un internaute relativement inquiet face à l’absence de communication de Xbox autour du titre. Et si cette déclaration reste évidemment à prendre avec des pincettes pour le moment, cela coïnciderait néanmoins avec les habitudes de l’éditeur, qui tend généralement à prendre la parole au mois de janvier dans le cadre de son format Xbox Developer Direct.

Cette année, ce fut par exemple l’occasion pour lui de mettre en avant des titres comme DOOM: The Dark Ages, South of Midnight ou encore Ninja Gaiden 4, tandis que les précédentes éditions avaient vu des jeux comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed, Forza Motorsport ou encore Redfall bénéficier d’un gros focus. Si Corden dit vrai, Fable devrait donc être l’un des prochains gros titres de Xbox à bénéficier de ce format, qui est généralement très généreux en informations et en images sur les titres qu’il présente.

N’oublions pas, toutefois, qu’avant cela se déroulera aussi la cérémonie des Game Awards, qui pourrait également être une occasion idéale pour Playground Games de nous offrir un nouvel aperçu du titre. Nouveau trailer, première séquence de gameplay, date de sortie, annonce sur PS5, les possibilités sont alors nombreuses, même s’il va falloir prendre son mal en patience avant d’en avoir le cœur net. En tout cas, une chose est sûre : cinq ans après son annonce, les joueurs ont désormais plus que hâte de pouvoir enfin en découvrir davantage sur ce nouveau Fable.

Source : Jez Corden