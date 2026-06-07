Ce n’est désormais plus un secret : Fable ne sortira pas en 2026. À quelques jours de sa conférence, après plusieurs semaines de rumeurs et en dépit de plusieurs démentis de la part du studio, Xbox officialisait en effet le report de son très attendu RPG à février 2027, de sorte à pouvoir aérer autant que possible un calendrier de fin d’année déjà extrêmement chargé. Une nouvelle assurément décevante pour les fans, donc, qui n’a toutefois pas empêché Playground Games de nous mettre l’eau à la bouche à l’occasion du Xbox Games Showcase 2026.

Malgré son report, Fable continue de nous faire rêver

Car oui, ce n’est pas parce que Fable ne sortira pas à l’automne comme prévu que le studio entend nous laisser sans nouvelles du jeu en cette période de conférences. Bien au contraire. Xbox l’avait annoncé à l’occasion de son report et n’a pas failli à sa parole : le prochain titre des créateurs de Forza Horizon 6 était ce soir de la partie, et il nous a encore une fois vendu du rêve avec une chouette présentation complétant à la perfection ce que nous avions déjà pu voir lors du Developer_Direct au mois de janvier.

Doté de l'humour (parfois bien noir) qui caractérise si bien la franchise, Fable nous amènera donc à vivre de nombreuses aventures dans le monde d'Albion, où chacune de nos actions aura des conséquences. Que ce soit en bien ou en mal, notre protagoniste devra conjuguer avec la réputation qui le précède, tandis qu'il ira à la rencontre d'une multitude de personnages hauts en couleur. À la fois réaliste et inattendu, le titre de Playground Games nous promet d'innombrables heures de fun et d'émerveillement, même si le studio insiste : ce n'est pas un conte de fée.

Et le trailer de ce soir nous l'a rappelé de la plus belle des manières avec un épique trailer aux allures très cinématographiques, dévoilant cette fois-ci le côté plus sombre que l'on pourra retrouver au cœur de la narration de Fable. L'occasion alors, au passage, de profiter de quelques segments de gameplay inédits, mais aussi de la beauté du moteur de Playground Games en action. Et histoire de conclure cette présentation comme il se doit, nous avons finalement eu la confirmation que le jeu sortira le 23 février 2027, toujours sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Playground Games