Comme de nombreux jeux récents et à venir issus des écuries Xbox (qui se préparerait pour rappel à procéder incessamment sous peu à une moisson des plus sanglantes dans ses rangs...), Fable va malheureusement faire l'impasse sur des voix en français, la faute étant a priori à imputer à des clauses IA de Microsoft auxquelles la France refuse catégoriquement d'adhérer. Ce qui est hélas contradictoire avec ce que Playground Games avait à dire concernant sa gestions desdits doublage pour son millier de PNJ uniques.

Une Fable très vocale et a priori 100% humaine

Alors que Fable ne disposerait à sa sortie que de la traduction textuelle pour des langues comme le français, l'italien, l'espagnol, le polonais, le chinois simplifié et le japonais, entre autres en raison des clauses IA de Microsoft, le studio derrière le reboot de la saga RPG de Peter Molyneux a paradoxalement indiqué que son doublage serait 100% humain. Ce malgré le fait que le jeu présentera plus de 1 000 PNJ uniques, entièrement créés à la main et doublés par plus d'une centaine de comédiens de doublage.

Les développeurs de Fable ont en effet indiqué dans une session Questions & Réponses durant le Summer Game Fest 2026 que « tous nos PNJ ont un doublage intégrale par plus de 100 acteurs qu'on a auditionné pour incarner notre 'population vivante'. Il n'y a absolument aucun système d'IA générative qui transforme du texte en paroles à l'œuvre ici ».

Cette déclaration des développeurs de Fable vient notamment en réponse à la polémique autour de l'utilisation d'un tel système dans Arc Raiders, qui avait fait grincer quelques dents. Playground Games a donc a priori décidé de véritablement donner corps à sa myriade de PNJ de la manière la plus humaine possible, sans compromis. Il est toutefois dommage que seuls l'anglais, l'allemand, l'espagnol latino-américain et le portugais brésilien auront droit à un doublage vocal intégral, et pas le français, entre autres. À moins que le studio ait le temps de se retourner à ce niveau d'ici à sa sortie le 27 février 2027, mais cela paraît hélas peu probable.

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Source : GameSpot