Après nous avoir dévoilé un peu de son gameplay la semaine dernière, l’heure est venue pour Fable de nous donner un aperçu de la carte de Bowerstone, grande capitale d’Albion.

La semaine dernière, Xbox a dignement célébré son 25ème anniversaire avec une pluie d’annonces. De l’officialisation de Wolfenstein 3 à la confirmation que les créateurs de DOOM avaient entamé leur prochain projet, en passant par l’arrivée d’une mise à jour pour Halo: Campaign Evolved ou encore de nouvelles déclarations sur la Xbox Helix, il y a largement eu de quoi faire. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque Fable a également eu droit à une belle mise en lumière avec, d’abord, une nouvelle séquence de gameplay, puis la révélation de la carte de Bowerstone.

Fable dévoile la carte de Bowerstone, que proposera-t-elle ?

Car oui, après nous avoir dévoilé un nouvel extrait du jeu en vidéo, Xbox et Playground Games ont profité de la diffusion du magazine Xbox 25th Anniversary pour nous donner un autre aperçu de ce qui attend les joueurs dès le 23 février 2027 avec la diffusion de la carte de Bowerstone, capitale d’Albion bien connue des joueurs de Fable. Et l’image peut déjà en témoigner, on peut alors s’attendre à découvrir une ville relativement dense, notamment marquée par la présence de plusieurs quartiers et différents lieux clés. Cela comprend :

3 grands quartiers Bowerminster Butterfield Market Copperbottom

3 grands monuments La Guilde des Héros, où les joueurs de Fable débuteront leur aventure Le Château Fairfax, siège du pouvoir La vieille Tour de l’Horloge, un point de repère pour les habitants



Naturellement, les joueurs auront alors beaucoup de choses à y faire et à y découvrir, à l’instar par exemple des Portes démoniaques, des Coffres à clé d’argent ou encore de l’activité « Fleurs des fées », qui sera l’une des nouveautés de cet opus.

© Playground Games / Xbox Game Studios

Une ville entièrement repensée pour ce nouvel opus

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque la carte de Bowerstone s’accompagne également de quelques mots de Ralph Fulton, directeur du jeu, qui revient sur la façon dont Albion a pu évoluer au fil des épisodes de Fable. « Dans le folklore, ce sont toujours les détails qui restent gravés dans les mémoires, et qui sont donc soumis aux souvenirs, aux évocations fleuries et aux récits », explique le créateur. « Nous nous sommes donc toujours autorisés à repenser et à réinventer certains aspects de la trilogie originale ».

De fait, vous l’aurez compris, que vous soyez un aficionado de la série ou un total néophyte, ce nouvel épisode aura forcément du dépaysement à vous offrir. « Nous avons entièrement reconstruit Bowerstone pour notre jeu. Nous n’avons suivi ni les cartes, ni même les emplacements généraux des jeux précédents », révèle d’ailleurs Fulton. « Nous avons conçu Bowerstone pour qu’elle réponde aux besoins de notre Fable ». Voilà qui s’annonce très excitant. Rendez-vous le 23 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC pour découvrir tout cela par nous-mêmes.

Source : Xbox 25th Anniversary Magazine