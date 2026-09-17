Fable 4 serait en développement depuis déjà 10 ans, et son directeur explique en quoi son maintien en vie est important pour l'industrie en général, et la marque Xbox en particulier.

Dévoilé pour la première fois en 2020, le reboot de Fable, la célèbre licence RPG de Lionhead Studios et Peter Molyneux, cette fois chapeauté par Playground Games (Forza Horizon) et à venir le 23 février 2027 sur PC, Xbox Series mais également PS5 serait en réalité en développement depuis 2016. Une durée de vie plutôt rare, des projets restant en gestation trop longtemps faisant généralement l'objet d'une annulation, au risque de coûter trop cher et de ne pas rentrer dans ses frais. Dans le cadre d'une récente interview, son directeur Ralph Fulton a toutefois évoqué les raisons derrière la longue existence de ce projet ambitieux.

Un Fable 4 en développement depuis 2016 car « important pour le jeu vidéo » et « vital pour Xbox », selon son directeur

Entre 206 et aujourd'hui, Fable 4 a connu de nombreux bouleversements et reports. L'idée de ressusciter une licence iconique du genre RPG, portée par les idées farfelus de son fantasque créateur Peter Molyneux, revêtait visiblement une importance capitale pour ses développeurs et pour la branche gaming de Microsoft. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le directeur du jeu, Ralph Fulton, dans le cadre d'une interview auprès de The Guardian.

Fulton a ainsi expliqué en quoi il pense que le très long développement de Fable 4 illustre l'importance qu'il revêt à bien des égards. « Tant de personnes chez Xbox voient la licence comme un élément vital de l'ADN de la plateforme ». Fulton a également affirmé que ce futur titre est « important pour le jeu vidéo dans son ensemble », car il intègre des éléments inédits.

Une volonté de rendre hommage à ce que la licence a représenté pour le genre RPG

À sa propre échelle, la licence Fable a laissé un héritage important dans la sphère du RPG, en proposant des mécaniques uniques, l'importance des choix et un aspect simulation de vie qu'on voit rarement dans d'autres jeux de ce type. Le directeur de son reboot en a bien conscience, et a évoqué qu'il y avait « une certaine fierté » à reprendre le flambeau, quand bien même Playground Games est à l'origine spécialisé dans les jeux de course.

Fulton a par ailleurs évoqué en quoi les forces de son studio au niveau d'un moteur graphique impressionnant et son expertise dans la création de mondes ouverts étaient des sujets sur lesquels les développeurs disposaient de « compétences transférables » dans la création de Fable 4. Est-ce que cette volonté de bien faire et tout ce temps de développement accoucheront d'une résurrection réussie de l'emblématique licence ? Rendez-vous à partir du 23 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series pour le découvrir.

Source : The Guardian