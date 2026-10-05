L’attention de la communauté Xbox est peut-être portée sur l’arrivée imminente de Gears of War E-Day pour le moment, mais les joueurs n’en oublient pas pour autant ce qui reste l’un des jeux les plus attendus de la firme pour les prochains mois : Fable. En effet, le titre se veut peut-être plus discret depuis la Gamescom 2026, mais Playground Games reste pleinement concentré sur son développement, bien décidé à offrir aux fans de la franchise le retour dont ils rêvent depuis des années. En particulier pour tout ce qui concerne les combats.

Des combats à la hauteur des précédents opus pour le prochain Fable ?

Car si l’ambiance et l’histoire du jeu n’ont pour l’instant eu aucun mal à séduire le public vis-à-vis de tout ce qui a pu être présenté, on ne peut malheureusement pas en dire autant pour les combats, qui suscitent encore de nombreuses craintes chez les futurs joueurs de Fable. Et après avoir réussi à nous rassurer sur la question lors du salon allemand, où nous avons pu tester le jeu en avant-première, Playground Games insiste sur la façon dont l’équipe s’est inspirée de l’héritage de la franchise pour s’assurer de faire les choses au mieux.

« Les Fable originaux ont toujours été réputés pour être assez accessibles, c’est donc un aspect que nous avons gardé à l’esprit lors du développement de notre système de combat », a révélé Will Kennedy, directeur associé sur le titre, à l’occasion d’une interview pour EDGE Magazine. Mais que les amateurs de castagne se rassurent, accessibilité ne rime pas non plus forcément avec simplicité. Ainsi, le développeur insiste : le système de combat de Fable reste ouvert à une certaine forme de complexité grâce à ses différentes mécaniques.

Par exemple, si vous cassez la jambe d’un Hollow, celui-ci tombera au sol et tentera de ramper jusqu’à vous pour continuer à vous attaquer. Si vous le décapitez, il sera totalement désorienté. Et pour peu qu’il s’agisse d’un Hollow axé sur le combat à distance, il tentera de tirer dans toutes les directions pour essayer de vous toucher. Plus amusant encore, si vous lancez une boule de feu sur un ennemi transformé en poulet, celui-ci deviendra... un poulet rôti ! « Il y a plein de petits détails comme ça », a assuré Craig Littler, lui aussi directeur associé sur Fable.

Un RPG avec des combats, mais pas seulement

Quel que soit votre style de jeu, donc, le titre de Playground Games devrait être en mesure de vous offrir la profondeur nécessaire pour vous amuser, ou au moins celle que vous recherchez. Et si, au contraire, les combats ne sont pas ce qui vous intéresse le plus dans un jeu comme Fable, ce dernier aura évidemment bien plus à vous offrir lors de certaines missions. « Il y a des quêtes qui ont une portée bien plus large », a notamment insisté Littler. « Avec plus d’exploration, et même une ou deux énigmes en cours de route ».

Ce qui est d’ailleurs une chose dont le studio ne manque pas de se féliciter. « L’une des choses dont nous sommes vraiment fiers, c’est la variété des activités et la façon dont elles s’harmonisent toutes pour raconter une histoire dans laquelle on se sent vraiment impliqué ». Voilà qui promet d’ores et déjà 15 à 20 heures de jeu bien remplies, donc, qui devraient avoir de quoi contenter tous les fans de RPG sur tous les plans. Mais cela, bien sûr, ce sera aux joueurs d’en juger manette en main à compter du 23 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : EDGE Magazine (via GamesRadar+)