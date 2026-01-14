À quelques jours de la prochaine prise de parole de Xbox, une grosse annonce semble se profiler du côté de Fable, et cela pourrait bien faire le bonheur de millions de joueurs.

La semaine prochaine, Xbox tiendra sa première grosse conférence de l’année 2026 avec le Developer_Direct, qui s’intéressera en profondeur à trois des titres les plus attendus des prochains mois. Et si cela sera notamment l’occasion d’en apprendre davantage sur Beast of Reincarnation, le prochain titre de Game Freak, ce sera surtout une manière pour la firme de mettre en avant les futurs jeux de Playground Games, à savoir Forza Horizon 6 et Fable. Avec, possiblement, une grande annonce pour les joueurs PS5 vis-à-vis de ce dernier.

Fable disponible dès sa sortie sur PS5 ? Ce serait le plan !

En effet, c’est désormais devenu un non-débat : la question n’est plus de savoir si Xbox sortira ses prochains jeux sur PS5, mais plutôt de savoir quand cela se produira. Car après avoir amené ses titres phares comme Forza Horizon 5 et Gears of War Reloaded sur la machine de Sony l’année dernière, puis y annoncé celle de Halo Campaign Evolved pour 2026, il ne fait aucun doute que des jeux comme Fable et Forza Horizon 6 y auront également droit. Mais à en croire de récentes informations, il se pourrait que seul Fable bénéficie d’une sortie day one sur PS5.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Andy Robinson, journaliste chez Video Games Chronicle, dans le dernier podcast du média. « Fable sortira day one [sur PS5]. C’est ce qu’on m’a dit » a-t-il notamment déclaré, avant d’ajouter toutefois : « [Mais] ce sont le genre de détails sur lesquels les insiders commettent des erreurs, n’est-ce pas ? Ce sont le genre de détails qui peuvent être modifiés une semaine ou un jour avant ». Une manière d’indiquer que rien n’est jamais gravé dans le marbre donc, même si, il l’assure tout de même : « Oui, ça arrive sur PS5 ».

Pour ce qui est de Forza Horizon 6, en revanche, Playground Games ne serait pas encore prêt, ce qui explique pourquoi une sortie day one sur PS5 ne serait pas envisagée contrairement à Fable. « Il n’est tout simplement pas prêt » explique Robinson, tout en précisant qu’il n’a pas tous les détails à ce sujet. « Je ne sais pas si c’est vrai, parce que ce jeu va connaître un succès phénoménal, mais il connaîtrait un succès tout aussi phénoménal s’il était lancé sur toutes les plateformes le premier jour, non ? On pourrait penser que c’est un obstacle pour eux ».

Plus d’informations arrivent la semaine prochaine

Bien sûr, à l’instar de Robinson lui-même, insistons néanmoins sur le fait qu’à ce stade, rien n’est foncièrement gravé dans le marbre. Que cela concerne Fable ou Forza Horizon 6, tout est encore susceptible de changer. La seule chose de certaine, à l’heure où sont écrites ces lignes, c’est qu’il va falloir attendre la conférence de Xbox pour espérer en savoir plus à ce sujet. Car si annonces de plateformes supplémentaires et dates de sortie il doit y avoir, ce sera sans doute au cours de l’événement que Playground Games lèvera officiellement le voile.

Source : Video Games Chronicle