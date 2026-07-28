Reporté de plusieurs mois par Xbox, Fable pourrait bien souffrir de sa confrontation avec God of War Laufey sur PS5 tandis que son budget de développement aurait explosé.

En tant que jeu le plus attendu de la décennie, GTA 6 a forcément de quoi en impressionner plus d’un. Il suffit de voir le calendrier des sorties du dernier trimestre de 2026 pour s’en rendre compte. D’ailleurs, le pouvoir du titre de Rockstar est tel que même certains gros titres pourtant très attendus, comme Fable par exemple, ont préféré reporter leur arrivée de quelques mois afin d’aérer autant que possible le planning de la rentrée. Ce qui, visiblement, n’arrange pas forcément les affaires de Xbox, qui aurait déjà « inconfortablement » dépassé le budget prévu pour le jeu.

Le développement de Fable aurait explosé le budget chez Xbox

C’est en tout cas ce que nous apprend Jez Corden, journaliste chez Windows Central, dans un récent papier interrogeant une nouvelle fois la stratégie multiplateforme de la compagnie, qui semble une fois de plus se retourner contre elle à ses yeux. Car comme annoncé par PlayStation il y a quelques jours, God of War Laufey, aka l’une des plus grosses cartouches à venir pour la PS5, sortira officiellement le 16 février 2027, soit deux petits jours seulement avant le début de l’accès anticipé de Fable. Un timing qui pourrait bien porter préjudice à Playground Games et Xbox.

« Plutôt que d’utiliser Fable comme la réponse de Xbox aux exclusivités de haute qualité de PlayStation, Microsoft a décidé de le commercialiser simultanément sur PS5 en février 2027. Et maintenant, il a été révélé qu’il sera en concurrence directe avec une énorme exclusivité de Sony », regrette Corden. Avant d’ajouter : « Le timing de la date de sortie est un autre rappel hilarant du caractère contre-productif que continuera d’avoir, encore longtemps, la stratégie multiplateforme de Xbox ».

Car le journaliste en est convaincu : la sortie de God of War Laufey « va très lourdement peser sur les ventes de Fable sur PS5, même si ce dernier s’avère être un jeu de qualité ». Ce qui peut d’autant plus s’avérer problématique que « selon certaines sources, le budget [du jeu] aurait été dépassé de manière ‘inquiétante’ » à l’issue d’un long cycle de développement. Autant dire, donc, que la nature de son succès devrait jouer un rôle fondamental sur l’avenir de la franchise, qui pourrait bien être menacé si Fable échoue à trouver son public au lancement.

En cas d’échec, l’avenir de la franchise pourrait être menacé

Après tout, rappelons que l’on se trouve à une époque où plus personne ne semble être à l’abri du côté de chez Xbox, qui n’a pas hésité à commettre un véritable « bain de sang » dans certains de ses meilleurs studios, comme id Software par exemple. En cas d’échec commercial, le reboot de Fable, annoncé il y a déjà six ans, pourrait ainsi rester l’unique tentative de la part de la firme pour ressusciter la licence, avant de pousser Playground Games à se focaliser sur ce qui fonctionne le mieux aujourd’hui : Forza Horizon.

Bien sûr, précisons quand même qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, rien n’est toutefois encore joué pour Fable. Car tout aussi légitimes soient-elles, les inquiétudes de Corden seront peut-être très vite balayées par la réalité une fois le jeu sorti, c’est-à-dire le 23 février 2027. Mais pour le découvrir, il faudra encore patienter six bons mois, le temps que le studio puisse achever son développement et nous confier le fruit de son long travail. En attendant, une chose est sûre : le retour de Fable reste extrêmement attendu et surveillé par des millions de joueurs.

Source : Windows Central