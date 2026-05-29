Bien que démentie au cours des dernières semaines, l’information que les fans de Fable redoutaient tant est finalement tombée : le jeu ne sortira pas en 2026 comme prévu.

Si l’on avait encore besoin d’une preuve que parfois, les rumeurs ont plus de poids qu’une parole officielle, nous l’avons. En avril dernier, le journaliste Jeff Grubb partageait une information ayant suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux : « Fable a fait l’objet d’un report interne », assurait-il. Dans les jours qui ont suivi, Playground Games réitérait pourtant que le jeu restait prévu pour l’automne 2026, et semblait même maintenir sa position la semaine dernière encore selon un post LinkedIn. Mais le fait est… que Grubb avait raison.

C’est officiel, Fable ne sortira pas en 2026

Malheureusement pour les joueurs qui attendaient Fable avec la plus grande des impatiences, Xbox vient en effet d’officialiser que le jeu était finalement reporté au mois de février 2027, afin d’aérer autant que possible le calendrier des sorties de fin d’année qui s’annonce très chargé. « De Halo: Campaign Evolved à Gears of War E-Day, en passant par Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer et GTA 6, cette année s’annonce riche en jeux incroyables pour les joueurs Xbox », peut-on notamment lire dans un message publié sur X.

« Afin de planifier nos lancements de jeux pendant les fêtes de fin d’année de la manière la plus avantageuse pour les joueurs, nous avons fait le choix de repousser la sortie de Fable à février 2027 afin qu’il puisse bénéficier de toute l’attention qu’il mérite ». Une bien triste nouvelle donc, qui se termine toutefois sur une note un peu plus positive, puisque Xbox en profite alors pour confirmer que Fable fera partie du line-up à venir au Xbox Games Showcase 2026 la semaine prochaine, le 7 juin plus précisément.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux joueurs un aperçu complet de Fable, ainsi que de notre catalogue plus large, lors du Xbox Games Showcase le 7 juin », nous dit-on. Ce qui, mis l’un dans l’autre, nous confirme d’une certaine manière que Halo: Campaign Evolved sera lui aussi de la partie, surtout sachant que sa date de sortie semble restée prévue pour 2026. Heureusement, à défaut de pouvoir nous présenter le fruit de son travail sur Fable, Playground Games aura au moins réussi à marquer l’année de son empreinte avec l’excellent Forza Horizon 6.

Source : Xbox