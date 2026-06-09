Au cœur de nombreux débats depuis des mois, la question de l’absence de VF pour Fable a de nouveau été posée à Playground Games, et la réponse ne va pas plaire aux joueurs.

Fable ne sortira peut-être pas en 2026 comme prévu, mais le Xbox Games Showcase de dimanche fut tout de même l’occasion pour Playground Games de remettre un joli coup de projecteur sur le titre. En effet, comme annoncé en amont de l’événement, le jeu a eu droit à un nouveau trailer ayant levé le voile sur le personnage d’Isabel, puissante héroïne au passé tragique qui fera office d’antagoniste. Et pour les fans, cette nouvelle prise de parole aurait assurément été un beau moment si elle ne s’était pas accompagnée d’une mauvaise nouvelle.

Le studio le confirme, Fable n’aura pas de VF au lancement

Car peu après la diffusion de la conférence, les créateurs de Fable n’ont pas manqué de s’exprimer sur leurs réseaux sociaux, où ils ont notamment annoncé que de nouvelles images de gameplay nous seront dévoilées au cours de la semaine, demain plus précisément. En parallèle, le studio en a également profité pour répondre à certaines des interrogations des joueurs, parmi lesquelles notamment une grande question qui fait débat depuis des mois : le futur RPG de Xbox embarquera-t-il des doublages français à son lancement ?

Et à notre grand regret, il semblerait que l’éditeur n’ait pas changé de position sur le sujet. « Au lancement, Fable sera entièrement localisé (voix + textes) en anglais, portugais brésilien, allemand et espagnol d’Amérique latine. Des localisations uniquement textuelles seront disponibles en français, italien, japonais, chinois simplifié, espagnol et polonais », confirme Playground Games. Vous l’aurez compris donc : malgré le fait qu’il s’agira probablement d’un RPG extrêmement bavard, les joueurs français devront se contenter de la VOST.

Les joueurs expriment leur mécontentement

Ce qui, sans surprise, suscite encore une fois de nombreuses réactions désabusées. « Je suis très déçu », souligne par exemple l’auteur de la question. « À l’époque, Fable était en français au lancement… Pourquoi ce choix ? La langue française est pourtant plus parlée dans le monde que l’allemand… ». Une remarque tout à fait pertinente, qui explique d’ailleurs pourquoi certains prévoient d’ores et déjà de boycotter le jeu. « De mon côté, pas d’achat tant qu’il n’y aura pas de VF », assure sans détour un internaute à la réponse du studio.

« Des milliers de gens n’achèteront pas [Fable] parce que vous avez voulu économiser quelques euros en ne payant pas 5 comédies de doublage », renchérit un autre. « En tout cas, si vous n’avez pas fait cet effort, je ne ferai pas l’effort d’acheter le jeu ». Et les réponses du genre se multiplient, même si certaines cultivent tout de même l’espoir qu’une VF finisse par arriver ultérieurement. « Comme vous précisez ‘au lancement’, j’espère que la VF sera éventuellement disponible… J’attendrai… », note par exemple l’un des internautes.

A-t-il tort ou a-t-il raison ? Seul l’avenir nous le dira. En attendant, Fable semble néanmoins parti pour rejoindre la liste des grosses sorties dépourvues d’un doublage français, à l’instar de Forza Horizon 6 ou de 007 First Light avant lui. Sans oublier non plus GTA 6, même si dans le cas du titre de Rockstar Games, cela ne constitue pas vraiment une surprise dans le sens où aucun des jeux du studio n’a jamais bénéficié d’une VF jusqu’à présent. Il ne reste plus qu’à espérer qu’au-delà de Fable, cela ne devienne pas une (mauvaise) habitude de la part de Xbox.

Source : Playground Games