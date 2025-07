Fable 4 marquera le retour tant attendue d'une licence de cœur pour beaucoup. Cependant, les nouvelles se font rares et certains bruits de couloir pourraient faire des déçus.

Vous aussi, vous vous rappelez cette année 2020 remplie de très grosses annonces de jeux ? Parmi eux, il y avait le tant espéré Fable 4, tirée de la célèbre licence de Microsoft. Mais, cinq ans plus tard, ce nouvel opus peine encore à se montrer. Ce ne serait pas près de changer si on en croit les dernières rumeurs en coulisses.

L'attente est longue pour le nouveau Fable

Quinze ans déjà ont passé depuis la sortie du dernier Fable. Vous imaginez alors combien l'annonce d'un quatrième volet a enthousiasmé les fans de la première heure ! Pourtant, depuis cette nouvelle, le titre se fait des plus discrets. Certaines mauvaises nouvelles tendent même à inquiéter quant à la bonne tenue du projet. Des questions de licenciements en masse du côté des studios de Microsoft ont notamment soulevé les doutes.

Pas de panique toutefois ! Il n'est pas question d'annulation pour le jeu tiré de la grande fresque de Peter Molyneux. Fable 4 est toujours sur les rails. C'est Nick Baker lui-même qui tient à rassurer celles et ceux qui l'attendent. Le co-fondateur du média XboxEra aurait eu des échos quant au développement. Selon ce qu'il a entendu, il n'y aurait pas à diaboliser la situation, comme si c'était la « malédiction du jeu ». Ce serait simplement que la production « prend un peu plus de temps que prévu ».

Le revers de la médaille va cependant en décevoir certains. En effet, alors qu'un premier report aurait déjà leaké récemment, la date de sortie de Fable 4 viserait encore plus loin qu'on ne l'imaginait. D'abord attendu pour 2025, plusieurs leaks évoquaient plutôt un lancement en 2026. Or, selon Baker, il ne faudrait pas l'attendre avant 2027. C'est en tout cas ce que lui auraient rapporté deux sources qu'il tient anonyme.

Après quinze ans d'attente, on imagine que les fans ne sont plus à un ou deux ans près. Dans le même temps, il est bon de rappeler ce que les jeux sortis trop tôt réservent comme expérience. Personne ne souhaite que Playground Games soit contraint de mettre trop vite Fable 4 sur le marché. Le but n'est pas que le studio vive un lancement à l'image de CD Projekt avec Cyberpunk 2077 si le jeu n'est pas suffisamment optimisé de manière générale.