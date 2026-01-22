Six ans après sa première annonce, Fable 4 était l'un des grands invités du Xbox Developper Direct 2026 pour se montrer enfin sous toutes ses coutures, préciser sa fenêtre sa sortie, et ça promet bien d'être fantastique !

La première fois qu'on a entendu parler de Fable 4, c'était en effet à l'occasion du Xbox Showcase de 2020, dix ans après la sortie d'un troisième épisode sous la férule du fantasque Peter Molyneux qui n'avait pas convaincu les foules. Malgré cette erreur de parcours, la licence centrée sur les contes de fées et la liberté de forger le destin de notre personnage reste pour beaucoup l'une des plus impactantes séries de RPG de tous les temps. PlayGround Games (Forza Horizon) avait-il les épaules suffisamment solides pour reprendre le flambeau et nous enchanter à nouveau ? Le Xbox Developer Direct 2026 était l'occasion pour eux de le montrer, avec une date de sortie en prime, et ils s'en sont sortis de manière plutôt héroïque. Voyons tout cela plus en détail.

Une nouvelle page de conte de fées s'ouvre pour Fable 4

Après Obsidian qui avait sorti en 2025 coup sur coup Avowed, l'accès anticipé de Grounded 2 et The Outer Worlds 2, 2026 se place pour les écuries Xbox sous le signe de PlayGround Games. Le studio britannique était en effet un double invité du Xbox Developer Direct 2026 avec non seulement Fable 4, mais aussi Forza Horizon 6, principale licence qui l'a fait connaître. De prime abord, difficile donc de dire comment allait se passer la transition d'un jeu de voiture à un RPG.

La première conférence Xbox de l'année était justement l'occasion, après beaucoup de mystère autour de Fable 4, d'avoir un aperçu détaillé de tout cela, avec en prime le témoignage de quelques-uns de ses développeurs. Première chose qui saute aux yeux et qui n'est pas vraiment une surprise : le titre est absolument magnifique. Playground Games sait définitivement y faire pour nous asséner une magistrale claque graphique, et sa vision de la légendaire Albion de Fable prend ici forme de superbe manière.

Mais quid du personnage principal et du gameplay ? Comme dans les épisodes précédents, on pourra finalement bien incarner un héros masculin ou féminin, le personnaliser, et débuter l'aventure par son enfance, qui va naturellement tourner au drame. S'agissant du gameplay, on a droit à une expérience s'inspirant de RPG de renom comme The Witcher 3, avec la possibilité d'orienter son personnage vers le corps-à-corps, le combat à distance ou la magie.

Une véritable Fable ouverte à une large communauté de joueurs bientôt

On va également bien retrouver dans cette vision de Fable 4 par PlayGround Games l'essence de la licence. À savoir la possibilité de façonner notre personnage en fonction de nos choix. Il sera ainsi autant possible d'en faire un héros qu'un vilain, et nos choix auront également un impact direct sur le monde qui nous entoure. À force de prendre de mauvaises décisions, les paysages enchanteurs risquent ainsi de laisser la place à des décors plus sombres et inquiétants. Outre la vie d'aventurier, il sera bien sûr aussi possible de mener une vie tout à fait normale, faire des petits boulots, fonder une famille et tout ce qui faisait le sel des jeux précédents.

Autre élément qu'on retrouve avec grand plaisir dans Fable 4 : l'humour cynique bien British comme on les aime. Cela ne s'arrête pas qu'à la maltraitance des poulets, mais aussi dans les dialogues ou le comique de situation lorsqu'on se balade dans ces superbes environnements comme sortis de véritables contes de fée.

Sur le papier, Fable 4 se présente donc comme un digne successeur de la mythique licence de Lionhead Studios et Peter Molyneux. Reste maintenant à voir s'il parvient à tenir ses promesses tout au long du conte. Il faudra toutefois faire preuve d'encore un peu de patience pour le découvrir, puisque PlayGround Games et Xbox ont annoncé qu'il sortira dans le courant de l'automne 2026 sur PC, Xbox Series, mais également sur PS5.

Source : Xbox Wire