Malheureusement, Fable 4 sortira plus tard que prévu. Jusqu'à présent annoncé pour 2025, celui-ci a fait l'objet d'un long report, puisqu'il nous donne maintenant rendez-vous courant 2026. Malgré tout, son développement chez Playground Games (Forza Horizon), semble bien se passer, en témoigne du gameplay pre-alpha récemment dévoilé. Autre potentielle bonne nouvelle pour les joueurs extérieurs à l'écosystème Xbox : il se pourrait qu'une éventuelle sortie sur PS5 soit envisagée plus tôt que pour d'autres productions de Xbox Games Studios.

Un Fable 4 qui fait fi des histoires d'exclusivité ?

C'est désormais une évidence : Xbox Games Studios n'accorde plus autant d'importance au caractère exclusif de ses licences phares. À part quelques exceptions, de nombreux gros titres comme Indiana Jones et le Cercle Ancien ou DOOM The Dark Ages arriveront tôt ou tard sur PS5 (voire Nintendo Switch 2) tôt ou tard, voire le jour même de leur sortie sur PC et Xbox Series. Il semblerait que Fable 4 emprunte le même chemin.

Nous avions par rappel entendu des rumeurs au sujet d'une sortie sur PS5 du titre, mais revêtirait en premier lieu la forme d'une exclusivité sur consoles Xbox Series temporaire. Son portage PS5 pourrait par ailleurs être assuré par Third Kind Games, qui s'était déjà occupé de celui de Sea of Thieves. Étant donné que Fable 4 est désormais reporté à 2026, il se pourrait toutefois qu'il sorte simultanément sur PC, Xbox Series, et donc PS5. L'insider NateTheHate, à qui l'on doit la rumeur d'une sortie du jeu éventuellement sur PS5, a en effet indiqué sur ResetEra que « cela aurait dû se passer courant 2026. Avec le report de la sortie initiale du jeu, il pourrait donc être multiplateformes dès son lancement ».

En interne, la stratégie d'ouverture de Xbox se fait par ailleurs de plus en plus prégnante. En complément de l'annonce du report de Fable 4, Craig Duncan, directeur de Xbox Games Studios (anciennement directeur de Rare), avait ceci à dire à ce sujet : « rendre les jeux multiplateformes est bon pour les joueurs, ainsi que pour nos studios. Ils créent des jeux incroyables, et nous voulons qu'ils aient la chance de toucher la plus large audience possible ». Rendez-vous donc en 2026 pour voir quel conte nous narrera Fable 4 sur ce point.

Sources: Xbox sur YouTube ; ResetEra