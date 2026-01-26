Fable 4 semble avoir mis tout le monde d'accord avec sa dernière présentation lors du Xbox Developer Direct du 22 janvier dernier. Playground Games, à la barre de ce nouvel épisode, a mis les petits plats dans les grands pour le grand retour de cette licence adorée, mais aussi disparue depuis très longtemps. Et pour vraiment marquer le coup, le studio a prévu quelque chose d'assez incroyable que l'on n'avait encore jamais vu dans la franchise, et même dans un autre jeu vidéo d'ailleurs.

Fable 4 promet d'être extrêmement ambitieux, à ce stade, c'est du jamais vu

Dans Fable 4, comme dans les précédents épisodes, on écrit notre propre histoire, mais pas que. Plus que dans n'importe quel autre RPG, nos choix ont toujours eu de très grosses conséquences dans la série, pouvant carrément changer l'avenir d'une région tout entière, en plus de la manière dont les PNJ nous perçoivent, déclenchant alors des interactions ou des réactions diverses et variées. C'est un point important sur lequel Fable 4 est extrêmement attendu, d'autant qu'il a été confirmé qu'une partie des fonctionnalités liées aux choix moraux serait absente.

Fable 4 devrait être moins binaire que les précédents jeux, et pourrait donc nous surprendre avec une écriture plus profonde et moins manichéenne. L'impact de nos choix devrait être davantage perceptible puisqu'il sera désormais possible d'interagir avec beaucoup plus de PNJ, et pas seulement pour tailler un brin de causette avec eux. Non, Fable 4 veut vraiment nous immerger dans son univers, et le studio a donc prévu près de 1 000 PNJ avec lesquels il sera possible de tisser des liens d'amitié, d'amour et même de se marier ou de travailler. 1 000 personnages qui sont en prime entièrement faits main afin de leur donner une vraie identité, mais aussi de manière à s'assurer que leurs liens avec les autres PNJ soient cohérents (famille, connaissances, etc.).

Un millier de personnages uniques, tous faits à la main de A à Z

Ralph Fulton, fondateur du studio à la tête de Fable 4, a précisé sa vision au micro d'IGN en affirmant que tous les PNJ étaient bien fabriqués à la main. Chose très importante selon lui, à l'heure où l'IA et la génération procédurale sont monnaie courantes. « La façon dont nous avons conçu la population pour la rendre vivante comporte de nombreux aspects complètement fous. […] Leur nom, leur apparence, en passant par leurs traits de personnalité, leur vision de la morale et du monde… leur lieu de travail et de vie, ainsi que leur cellule familiale… tout est fait main », car, selon Fulton, « il est important que les joueurs puissent apprendre à connaître des PNJ uniques et créés sur mesure » dans Fable 4.

Sur le papier, c'est un donc un chantier pharaonique et un vrai travail d'orfèvre qui pourrait rendre chaque aventure unique. « Il y en a 1 000 dans le jeu [des PNJ]. Vous pouvez parler à chacun d'eux et toutes les conversations sont entièrement doublées. Vous pourrez aussi vous marier… ça demandera un peu de travail, mais vous pourrez tous les épouser. Vous pouvez également avoir des enfants avec eux, les embaucher, les licencier. C'est très amusant », précise Fulton. Fable 4 promet d'être extrêmement ambitieux et il nous tarde déjà de découvrir ça. Le jeu est attendu d'ici l'automne 2026 sur Xbox Series, PC et PS5.