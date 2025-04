Fin février dernier, Fable 4 présentait de nouveaux extraits de gameplay après une première véritable apparition lors du Xbox Games Showcase 2024. Cela s'accompagnait toutefois de la nouvelle de son report, sa fenêtre de sortie glissant de 2025 à 2026. Son développement chez Playground Games (Forza Horizon) avancerait bien, mais a visiblement besoin de plus de temps. Tout récemment, nous apprenions toutefois que celui-ci pourrait être impacté par des départs du côté d'un studio de soutien bien malheureusement en assez mauvaise santé depuis quelques temps.

Triste histoire et rebondissement pour Fable 4

Cela fait quinze ans que le troisième opus de la franchise RPG particulière imaginée notamment par Peter Molyneux est sorti. En 2020, Xbox la faisait revenir d'entre les morts, mais avec cette fois le studio Playground Games aux commandes. On connaît le studio pour ses capacités à nous en mettre plein les yeux, mais jusqu'alors principalement sur des jeux de course. Passer à un RPG, et surtout à Fable 4, s'annonçait comme une lourde responsabilité pour le studio. Celui-ci pouvait toutefois compter sur le soutien d'autres équipes, comme Third Kind Games pour potentiellement assurer le portage du jeu sur PS5, ainsi qu'Eidos Montréal.

Le studio à qui l'on doit les très bons Deus Ex Human Revolution et Mankind Divided ou encore Marvel's Guardians of The Galaxy travaillait en effet en soutien sur le développement de Fable 4. Il s'agissait d'ailleurs de leur seule mission dernièrement connue, après l'incompréhensible annulation d'un nouveau jeu Deus Ex par Embracer Group. Malheureusement, un Eidos Montréal en mauvaise posture a récemment fait l'objet d'un triste développement : le licenciement de 75 employés.

Pour rappel, le studio avait également travaillé sur les récents jeux Tomb Raider. Or, Crystal Dynamics, le studio qui développe actuellement le prochain titre très attendu de la célèbre franchise, a également été frappé il y a peu par des licenciements. S'agissant d'Eidos Montréal, reste à voir à quel point ces 75 départs vont impacter le développement de Fable 4. Sur la page LinkedIn du studio, on peut en tout cas lire que « Eidos Montréal reste engagé à soutenir les personnes licenciées dans leur transition et à livrer ses autres projets actuellement en développement ». L'histoire nous dira ce qu'il en est.

Source : Eidos Montréal sur LinkedIn