2025 devrait être une grosse année pour Xbox, avec plusieurs jeux majeurs à sortir sous sa tutelle. Cela devrait aussi être le cas pour l'ensemble des joueurs, qu'ils possèdent ou non une Xbox Series, un PC ou un appareil compatible avec le xCloud. C'est en tout cas ce qu'avance le site hispanique Vandal pour plusieurs titres à venir de la branche gaming de Microsoft, dont Fable 4.

Fable 4 veut conter son histoire à la plus grande audience possible

Plus que jamais, la stratégie de Xbox se focalise non seulement sur le Game Pass, mais aussi sur l'ouverture à la concurrence pour ses licences fortes. Cette génération de consoles n'a en effet pas été particulièrement profitable pour les Xbox Series, et la branche gaming de Microsoft cherche désormais à maximiser ses gains en portant plusieurs titres chez PlayStation et Nintendo. Nous apprenions via des leaks ou rumeurs que tel serait le cas notamment pour Halo The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator 2024, Starfield, ou encore en l'occurrence Fable 4.

Même si le titre développé par Playground Games (Forza Horizon) se fait très discret depuis le Xbox Games Showcase du Summer Game Fest 2024, le nouveau jeu de la franchise instauré par Peter Molyneux devrait bien sortir dans le courant de l'année. Si l'on en croit le site Vandal, tous les titres précités devraient arriver prochainement sur PS5 et Nintendo Switch 2. Pour le cas de Fable 4, il serait question d'une sortie simultanée sur ces plateformes, en plus des habituels PC, Xbox Series et Game Pass.

Cela rejoint de récentes découvertes et rumeurs à son sujet en circulation depuis quelques mois. Le généralement bien informé Jez Corden de Windows Central avait notamment pronostiqué que, du fait d'un budget particulièrement important, « Fable 4 arrivera tôt ou tard sur PS5 ». Pour rappel, Playground Games développe le titre conjointement avec Third Kind Games, un studio de soutien à qui l'on doit notamment le portage de Sea of Thieves sur PS5. Bien sûr, il faudra attendre une annonce officielle (une présentation de gameplay en bonne et due forme ne serait pas de trop non plus) de la part de Xbox pour connaître le fin mot de la proverbiale Fable.

Source : Vandal