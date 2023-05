Depuis 2019, on sait que le studio Playground Games derrière Forza Horizon va s'occuper du prochain jeu Fable. Une nouvelle qui avait eu de quoi soulever quelques interrogations surtout quand on sait que l'équipe est surtout très expérimentée dans le jeu de voiture qui reste son fer de lance. Dans ce contexte assez spécial, à quoi s'attendre pour le RPG ? Les fans n'en peuvent plus d'attendre... Mais heureusement un événement va permettre d'en savoir plus. ENFIN.

Fable 4 vous donne rendez-vous

Comme vous savez surement, bientôt va se tenir le week-end du Summer Game Fest, vaste événement de conférences et de lives permettant de remplacer le tristement disparu (et regretté) E3. L'occasion pour les éditeurs et constructeurs de montrer des nouveautés en tous genres, et bien entendu Microsoft/Xbox sera de la partie pour vous parler de son catalogue. Et outre Starfield qui est un peu la star de l'année 2023 pour l'américain, attendez-vous à aussi voir du Fable. Le teasing à ce sujet est plus qu'évident et il semble désormais inenvisageable que RPG soit absent. Voyez plutôt :

Ainsi donc le compte Twitter officiel de Xbox tease la conférence Xbox du Summer Game Fest mais via deux méthodes qui ne passent pas inaperçues pour les fans de Fable. Déjà on peut entendre comme musique d'accompagnement la mélodie du premier jeu et on retrouve aussi un chemin de paillettes qui n'est pas sans rappeler les pistes scintillantes pour trouver les objectifs en jeu. Il est donc certainement temps du coté de Microsoft d'enfin montrer son titre. Pour vérifier tout ceci il ne reste plus longtemps à patienter puisque la conférence est programmée pour le 11 juin à 19h00.

Fable 4 ça sort quand ?

Pour le moment il n'y a aucune date de sortie pour Fable 4. Et les nouvelles sur le jeu sont un peu au compte-goutte. En mars dernier nous pouvions apprendre grâce à quelques indications journalistiques que le jeu pourrait se rapprocher d'un The Witcher-like dans son gameplay sans plus de précisions. Ce qui avait fait craindre notamment la disparition de l'humour dans le RPG, élément très important dans le cœur des fans. D'autre part d'après Andrew Robinson de chez videogameschronicle, le jeu sortirait après Hellblade 2 et Avowed d'Obsidian. Deux gros mastodontes à venir. Nous devrions avoir des précisions très bientôt désormais.

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir au sein de Fable 4 en terme de gameplay, graphisme, etc ?