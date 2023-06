Si nous devions établir une liste des arlésiennes du jeu vidéo les plus attendues, Fable 4 serait sans aucun doute très bien placé. Annoncé en juillet 2020 lors du Xbox Games Showcase, le jeu s'est montré particulièrement discret. Il y a quelques semaines, le compte LinkedIn d'un membre de l'équipe de développement nous apprenait que le projet avançait correctement. Mais le public attend bien plus que cela, notamment de découvrir le gameplay de Fable 4. Et si le jeu était enfin présenté au Xbox Games Showcase, lors du Summer Game Fest 2023 ? Le titre de Playground Games semblait déjà avoir été teasé par Xbox par un ponte de la marque. Mais qu'en est-il réellement ? L'intéressé s'exprime clairement.

Fable 4 au Xbox Games Showcase ? Ce n'est pas impossible

Sur Instagram, Aaron Greenberg, directeur du marketing chez Xbox Games Studios, a partagé une photo qui semble, à priori, anodine. Sauf qu'en fond de ce selfie, on aperçoit les lettres "ABLE" sur un écriteau tronqué. Il n'en fallait pas plus aux joueurs pour s'imaginer qu'Aaron Greenberg teasait volontairement une apparition de Fable 4 au Xbox Games Showcase. Sur Twitter, Idle Sloth, spécialiste dans l'actualité de Xbox, a partagé la photo sur son compte. En commentaires, le streamer Colteastwood a quelque peu refroidi le public en précisant qu'il s'agissait simplement de l'enseigne d'une cafétéria dans les locaux de Microsoft. Quelques heures après la publication de sa story, Aaron Greenberg a rétabli la vérité sur Twitter.

C'est exact (ndlr : qu'il s'agit d'une cafétéria) et je n'ai rien teasé, je préfère que nos fans soient surpris lorsqu'ils regardent l'événement en direct. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, si j'éternue, quelqu'un dira : le jeu X est confirmé ! Je vous aime tous et j'aime votre passion, continuez comme ça, car nous sommes à une semaine de l'événement !

Un show de 2 heures avec une tonne de gameplay

Aaron Greenberg n'écarte pas totalement la possibilité que Fable 4 soit au Xbox Games Showcase. On pourrait même dire qu'il laisse la porte ouverte en indiquant qu'il aime quand le public est surpris. Une annonce semble à ce stade presque acquise, d'autant que le compte officiel de la marque a lui même teasé quelque chose en rapport avec le jeu.

Il indique également qu'aucun trailer des jeux Xbox Studios diffusés lors du show ne sera entièrement en CGI. La part belle sera faite au gameplay et aux cinématiques réalisées avec le moteur du jeu en question. Un petit tacle discret à Sony, car le public avait peu apprécié les nombreuses bandes-annonces en CGI du dernier PlayStation Showcase. Autre information confirmée : la durée de l'événement. Comptez bien deux heures pour le Xbox Games Showcase et le Starfield Direct. Rendez-vous le 11 juin prochain à 19h pour suivre la conférence.