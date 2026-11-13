En attendant sa sortie en début d'année prochaine, Fable 4 se montre encore avec un nouvel extrait de gameplay et une part plus sombre du RPG enchanteur.

Alors que XBOX fête en ce moment ses 25 ans, son actuelle PDG, Asha Sharma, a fait part de plusieurs annonces pour marquer le coup. Outre notamment la confirmation officielle de l'existence de Wolfenstein 3, elle a également partagé un nouvel extrait de gameplay du retour de Fable développé par Playground Games. Après une présentation à la Gamescom 2026 haute en couleurs autour de Bowerstone, il est cette fois question de découvrir des décors nettement moins bucoliques et une sombre menace qui pèse sur Albion.

Que retenir du nouvel extrait de gameplay de Fable 4 ?

Repoussé au 23 février 2027 sur PC, Xbox Series mais également PS5, Fable 4 continue de se faire désirer avec de nouvelles présentations de son gameplay. Après une vidéo de quinzaine de minutes à l'occasion de la Gamescom 2026, il était cette fois question d'un extrait bien plus court de 4 minutes pour marquer les 25 ans de la marque Xbox. Après plusieurs présentations mettant en avant le côté très coloré de son univers, on a toutefois eu droit ce coup-ci à une ambiance nettement plus sombre.

Dans ce nouvel extrait de gameplay de Fable, on y voit en effet le Héros qu'on incarne, accompagné d'Arden, une homologue, sur les traces d'Isabel, une autre membre de la Guilde qui a visiblement très mal tourné et qui se présente a priori comme l'antagoniste principal du titre de Playground Games. Son passage a semble-t-il radicalement transformé et corrompu le paysage, avec un décor sinistre, fait de grisaille et de ronces menaçantes.

On a également droit à une petite séquence d'action face à un groupe d'ennemis, pour remontrer cette partie du gameplay propre à Fable, avec tant des techniques au corps-à-corps qu'à distance ou de la magie. La vidéo se conclut sur une pièce baignant dans l'obscurité, à l'exception d'une stèle dont émane une leur rouge des plus inquiétantes, et une voix de plutôt mauvaise augure.

Un long développement et un report qui en vaudront la peine ?

Doucement mais sûrement, on se rapproche donc de la sortie de Fable 4 désormais fixée au 23 février 2027. Le prochain titre de Playground Games a en tout cas connu un développement visiblement pas de tout repos, et on espère que le résultat sera à la hauteur de grandes attentes pour le retour d'une licence forte du genre RPG.

Asha Sharma avait ceci à dire en partageant ce nouvel extrait de gameplay de Fable : « La route pour faire revenir cette franchise a été longue et je suis fière du travail accompli par Playground Games ». En réaction à sa publication sur X.com, on retrouve des commentaires partagés entre une grande excitation comme « J'attends ça plus que GTA 6 » et un certain scepticisme. Rendez-vous donc maintenant trois petits mois pour voir ce que vaut ce nouveau chapitre du célèbre conte de fées.

Sources : Fable sur YouTube ; Asha Sharma sur X.com