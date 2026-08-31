La durée de vie de Fable 4 est enfin officialisée et c'est dans la droite lignée des précédents jeux de la licence, les fans apprécient déjà la nouvelle.

Fable 4 est l'un des prochains gros RPG à venir le 23 février 2027 sur Xbox Series, PC et PS5. Un jeu qui s'annonce assez surprenant si l'on en croit notre cher Matthieu qui a pu le tester à la Gamescom 2026. Avec des centaines de PNJ faits main, la possibilité d'interagir avec eux et même de fonder une famille, on s'attend forcément à quelque chose de colossal. Eh bien, pas vraiment. Le studio a officialisé la durée de vie qui ne devrait pas excéder les 40 heures pour le compléter entièrement, à un détail près : il sera possible d'y jouer « indéfiniment ».

La durée de vie de fable 4 est officialisée

Durant la Gamescom 2026, plusieurs représentants du studio derrière Fable 4 ont été interrogés par nos camarades de chez Polygon. Avec un RPG aussi ambitieux que celui-ci, une question brûlait les lèvres de nombreux fans : quid de la durée de vie ? Contre toute attente, malgré sa volonté de proposer près d'un millier de PNJ uniques, des choix narratifs ou encore la possibilité de se marier et d'avoir des enfants, Fable 4 ne sera pas aussi long que de grands RPG comme Kingdom Come Deliverance 2 ou encore Skyrim et The Witcher 3.

D'après le directeur adjoint Will Kennedy, il faut « environ 15 à 20 heures de jeu pour la quête principale, et 15 à 20 heures de plus pour le contenu annexe et d'exploration du monde ouvert ». Soit entre 15 et 40 heures de jeu pour en faire le tour selon votre profil. Il précise cependant que le système de simulation de vie est quant à lui « illimité », « vous pouvez donc y jouer aussi longtemps que vous le souhaitez ». On peut jouer à Fable 4 « indéfiniment si on le souhaite » selon Craig Littler, directeur associé sur le jeu également.

Un jeu aussi long que les précédents

De prime abord, on pourrait penser que ce n'est pas vraiment rassurant et que ça enlève un peu de grandeur à ce Fable 4. Mais en réalité, c'est une durée de vie plutôt correcte pour toucher un maximum de joueurs. Les réactions à la nouvelle sont d'ailleurs globalement de cet avis sur les réseaux sociaux, mais si certains trouvent que pour un RPG c'est un peu court. Les précédents Fable ne sont d'ailleurs pas plus longs. Les trois jeux ont des histoires principales qui avoisinent la grosse quinzaine d'heures de jeu.

Le premier épisode n'a pas énormément de contenu annexe par ailleurs. Fable 2 s'en sort mieux et peut facilement tenir en haleine les joueurs une cinquantaine d'heures pour le 100 %, tandis que Fable 3 en demandait une grosse quarantaine de son côté. Fable 4 sera donc dans cette suite logique et devrait en profiter pour concentrer son récit et ses évènements et donc avoir un bon rythme là où certains RPG, même The Witcher 3 ou Kingdom Come Deliverance 2, peuvent parfois faire retomber le soufflé.

Durée de vie de tous les jeux Fable

Jeu Histoire Principale Extra 100% Fable ~13 à 15 h ~15 h ~30 à 35 h Fable 2 ~13 à 15 h ~20 à 25 h ~50 à 55 h Fable 3 ~14 à 16 h ~25 h ~ 40 à 45h Fable 4 (officiel) ~15 à 20 h (officiel) ~ 15 à 20 h (estimation) ~40 à 50 h Données à partir de chiffres officiels et d'expérience personnelle. L'estimation pour Fable 4 est le résultat d'un calcul à partir des chiffres officiels.

Source : Polygon