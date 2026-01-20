Le nouveau Fable, quatrième épisode de la célèbre licence de RPG, s'apprête à sortir de l'ombre. Mais il nous donne avant cela un avant-goût des plus alléchants.

Le prochain rendez-vous des joueuses et joueurs Xbox approche à grands pas. La traditionnelle conférence de janvier se tiendra le 22 janvier, en fin de journée. Ce sera l'occasion de voir plusieurs des futures productions du géant américain se dévoiler plus en détail, dont le prochain Fable, un opus attendu depuis 16 ans. Cependant, plusieurs images ont déjà fuité et autant dire que ça donne (vraiment) très envie.

Fable va vous faire voyager, la preuve en images

À deux jours de la grande conférence Xbox qui doit ouvrir l'année 2026, Fable se laisse déjà approcher. En effet, le futur jeu de Playground attendu dans le courant de l'année, sert à son public une flopée de concept arts. C'est l'occasion pour les fans de commencer à émettre des hypothèses sur les régions que nous aurons l'occasion d'arborer dans cette nouvelle aventure.

Plusieurs des concept arts du jeu montrent l'héroïne dans les mêmes conditions : elle est de dos, faisant face à un vaste paysage. Plusieurs ambiances se dégageant de ces créations, nous laissant déjà imaginer à quel point la nature sera vivante dans ce reboot. Ensuite, un autre détail doit attirer votre attention. Quelle est cette cité qui pointe vers le ciel au loin ? D'aucuns émettent déjà l'hypothèse qu'il s'agirait de Bloodstone, la ville-portuaire de Fable 2.







© Xbox Game Studios / Playground Games. © Xbox Game Studios / Playground Games.

D'autres concept art laissent voir Bloodstone de plus près. La ville-portuaire qui devrait donc apparaître dans Fable 4 sera nichée dans les valons. Le relief naturel participe ici complètement de l'allure des lieux. L'un des illustrations semble enfin nous dire que l'héroïne pourra explorer ces fortifications.



© Xbox Game Studios / Playground Games.

Dans un autre genre, beaucoup plus bucolique, Fable 4 nous fera passer par le village d'Hamlet. Enchanteur au premier abord, les concept arts révèlent également le triste sort du lieu. Mais il apparaît qu'il se montrera aussi sou un tout autre jour durant notre aventure. Comme vous pouvez le voir sur la quatrième réalisation ci-dessous, le village pourrait subir une catastrophe laissant les bâtisses en ruines.







© Xbox Game Studios / Playground Games.

Terminons avec un peu plus d'action. D'autres œuvres partagées par Playground montre l'héroïne en pleine exploration d'un bâtiment qui semble abandonné. Du moins, par les hommes. Car dans sa descente, elle tombe nez-à-nez avec un loup-garou. Plus précisément, il s'agira certainement d'une balverine, créature iconique que nous pouvions terrasser dans le premier Fable en 2004. Les fans seront donc en terrain connu avec le prochain opus.





© Xbox Game Studios / Playground Games.