Six ans après sa toute première annonce, Fable 4 a enfin eu droit hier à une présentation et bonne et due forme dans le cadre du Xbox Developer Direct 2026. Si dans l'ensemble ce reboot par PlayGround Games (Forza Horizon) semblait vouloir respecter au maximum la vision des jeux originaux de Lionhead Studios et Peter Molyneux, un point clé de ces derniers ne reviendra pas tel quel, au grand dam de certains fans. Le fondateur du studio britannique a cependant expliqué la raison derrière ce choix dans le cadre d'une interview en parallèle de la présentation.

Un important choix en apparence réfléchi pour Fable 4

Dans la trilogie Fable original, notre héros devait régulièrement faire des choix cornéliens impliquant souvent des « bonnes » et « mauvaises décisions ». Plus on tendait vers le bon ou mauvais côté de la balance, plus cela se voyait dans l'apparence de notre personnage, qui prenait un aspect tantôt angélique, tantôt monstrueux. Le nouvel épisode développé par PlayGround Games ne reprendra malheureusement pas cette mécanique iconique de la série. Pour autant, il y aura bien un système de moralité, mais qui fonctionnera très différemment des précédents épisodes.

Ralph Fulton, fondateur du studio, a expliqué pourquoi dans une interview auprès de IGN. « Dans les jeux originaux, vous aviez toujours des choix objectivement bons ou mauvais, et c'est votre place dans cette balance qui déterminait votre apparence. Dans Fable 4, ça ne fonctionne pas, car vous êtes différentes choses pour différentes personnes en fonction de vos choix, de vos goûts et de vos valeurs ».

Le système de moralité de Fable 4 s'inscrit en effet dans une logique régionale, au lieu de se forger pour l'intégralité d'Albion. Cela aurait donc moins de sens que notre personnage ait une apparence monstrueuse et qu'il soit adulé par un village spécifique. « Quand vous arrivez dans un nouvel endroit, vous n'avez aucune réputation, et donc personne ne vous connaît ou n'a d'opinion de vous. Et vous pouvez vous forger une réputation totalement différente de celle du précédent lieu visité, et ce dans chaque recoin du jeu », a expliqué Ralph Fulton.

Mis à part l'abandon de cette mécanique relative à l'altération de l'apparence de notre personnage, Fable 4 se présente sur le papier comme un digne successeur de la trilogie originale. Rendez-vous toutefois dans le courant de l'automne 2026 sur PC, Xbox Series ainsi que PS5 pour s'en assurer une fois le jeu complet entre les mains.

Source : IGN