Maintenant qu'Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian est sorti sur Xbox Series X|S et PC, la communauté de la marque verte a les yeux rivés sur les prochaines sorties. Cela inclut le prometteur South of Midnight, qui sera disponible le 8 avril 2025, et surtout Fable 4 qui n'a pas été jusqu'à délivrer une date de lancement. On savait juste que Playground Games et Microsoft prévoyaient de le mettre sur le marché au cours de cette année sans plus de précision. À l'occasion d'un podcast, le patron de Xbox Game Studios a cependant apporté une bonne et une mauvaise nouvelle qui va faire des déçus parmi celles et ceux qui attendent avec impatience Fable 4.

Fable 4 n'a pas que des bonnes nouvelles à annoncer

D'après Peter Molyneux, le créateur de la licence, Fable 4 s'annonce prometteur. Le développeur, qui avait eu accès à une version alpha du jeu, avait parlé d'un gameplay similaire à The Witcher 3, d'un ton plus mature et d'un nombre de personnages jouables supérieur à la seule héroïne aperçue jusqu'à maintenant. Et il est vrai que les quelques extraits inédits de gameplay partagés (visibles ci-dessous), qui proviennent d'une version pré-alpha, peuvent rappeler le RPG de CD Projekt Red. Ce qui n'est pas pour déplaire aux internautes qui sont plutôt satisfaits de ce qu'ils voient, voire même impressionnés par le rendu de ce Fable 4.

Malheureusement, les joueuses et joueurs vont devoir se contenter de se passer en boucler ces extraits de Fable 4 car il y a une mauvaise nouvelle qui va grandement décevoir. Le jeu ne sortira pas en 2025 comme prévu, mais en 2026. C'est Craig Duncan, le boss de Xbox Game Studios, qui a annoncé cela lors d'un podcast officiel.

« Je voudrais commencer par vous dire que je suis très enthousiaste, très enthousiaste vis-à-vis des progrès réalisés par Playground, et de l'état d'avancement [de Fable 4]. Nous avions annoncé que Fable sortirait en 2025, mais nous allons lui accord plus de temps. Il sortira donc en 2026. Je sais que ce n'est pas la nouvelle que les gens veulent entendre, mais ce que je veux leur assurer, c'est que l'attente en vaut vraiment la peine ». La bonne nouvelle, c'est que le développement semble aller pour le mieux et Duncan n'a pas tarit d'éloges sur ce qu'il a pu voir.

Le jeu repoussé à 2026 sur Xbox Series X|S et PC

« Ce qu'ils [Playground] apportent à Fable en tant que franchise, il suffit de penser à l'aspect visuel que l'on attend du studio, à la jouabilité incroyable, à l'humour britannique, à la version d'Albion de Playground, si inspirée de ce qui s'est fait auparavant dans la franchise, mais avec leur propre vision des choses. Et franchement, c'est la plus belle version d'Albion que vous ayez jamais vue. Je veux que la communauté comprenne que nous faisons tout cela pour le bien des jeux et des équipes, et qu'en fin de compte, cela donne les meilleurs jeux, ou les meilleurs jeux pour la communauté » a ajouté Craig Duncan sur le report de Fable 4.

