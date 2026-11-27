Fable 4 voit les choses en grand avec plus de 150 000 lignes de dialogues enregistrés et plus encore. Playground et Xbox promettent de dépasser les RPG même les plus cultes.

Mieux que Skyrim et Mass Effect 3 ? Fable 4 annonce en tout cas des chiffres qui dépassent largement ces deux RPG de référence en termes de contenus. Il est clair que Playground Games ne compte pas faire les choses à moitié pour le retour de la licence. Rien qu'avec le nombre de dialogues enregistrés ou encore celui de PNJ doublés, le studio prouve ses ambitions.

Un RPG bavard ! Fable 4 aura au moins 150 000 dialogues à écouter

Nos confrères du très sérieux GameIndustry.biz ont eu l'occasion de s'entretenir avec Ralph Fulton, le fondateur de Playground Games et directeur de Fable 4. L'échange a permis de dévoilé quelques secrets du futur RPG avant sa sortie en 2027. On comprend ainsi certaines ambitions du jeu.

Ralph Fulton étale en effet les chiffres qui font tourner la tête. Visiblement, Fable 4 sera bien plus riche que les RPG qui ont marqué la dernière décennie. Cela concerne tout particulièrement les personnages et leurs dialogues. Avec plus de 100 comédiens venus de tout le Royaume-Uni, garantissant une belle diversité d'accents, le jeu de Playground comptera 150 000 lignes de dialogues enregistrées. Voici à titre de comparaison :

Fable 4 (2027) : 150 000 lignes de dialogue

(2027) : 150 000 lignes de dialogue Fallout 4 (2015) : 111 000 lignes

(2015) : 111 000 lignes Skyrim (2011) : 60 000 lignes

(2011) : 60 000 lignes Mass Effect 3 (2012) : entre 40 et 45 000 lignes

Fable 4 pourrait même faire mieux que le prolyxe Baldurs's Gate 3, qui compterait environ 115 000 lignes de dialogue enregistrées selon les estimations. C'est dire la richesse que compte offrir Playground Games. Le studio a d'ailleurs mobilisé plusieurs studios pour plus de 1 000 heures d'enregistrement. Vous allez en avoir des personnages à écouter.

© Xbox Game Studios / Playground Games

Bien sûr, la quantité ne fait pas la qualité. Mais rien qu'avec l'attention accordée aux accents britanniques, on voit qu Playground tient à retrouver cette identité particulière qui fait le charme de la saga. On aura certainement droit à des expressions locales bien colorées, collant avec l'humour souvent décalé de la série. Puis, il faut reconnaître qu'une telle densité verbale promet de rendre les rencontres en Albion particulièrement vivantes dans Fable 4. Pour le découvrir, le rendez-vous est donné le 23 février 2027 sur PC, XBOX Series X|S et PS5.