Le studio de David Braben (aussi connu pour être le créateur du Raspberri Pi) s'attaque donc à la catégorie reine du sport automobile, avec un tout nouveau jeu qui va nous proposer d'enfiler les habits d'un directeur d'écurie qui se lance dans le championnat du monde de Formule 1. Si on avait pu profiter de certains éléments de gestion dans la série F1 de Codemasters, F1 Manager 2022 va occulter l'aspect pilotage pour se focaliser sur les coulisses des Grand Prix. Il va donc falloir gérer les pilotes, les ingénieurs, mais aussi les fans, afin d'empocher le titre suprême.

F1 Manager 2022 : vers de nouvelles Frontier ?

Comme en vrai, l'argent sera le nerf de la guerre, et il faudra donc être un gestionnaire avisé afin de trouver l'équilibre parfait entre la R&D, les salaires des ingénieurs, et les exigences des pilotes. Le gros du travail va ainsi s'effectuer en amont des weekends de course, mais les Grand-Prix ne seront pas oubliés puisqu'il faudra y décider de la stratégie de course. Bien entendu, le jeu va disposer de toutes les licences officielles du championnat FIA. D'ailleurs, on a même droit à une petite déclaration de Ross Brawn (directeur technique et sportif de la F1, et ex-patron d'écurie) qui semble emballé par l'arrivée d'un nouveau jeu.

Le concurrent de Motorsport Manager ?

« C’est formidable de voir F1® Manager 2022 prendre forme et de voir le monde assister à la naissance de ce titre passionnant. Je sais par expérience que diriger une écurie peut être un défi, mais c’est également très gratifiant. La franchise F1® Manager est une excellente opportunité pour les fans d’entrer dans la peau d’un directeur d’écurie et de pouvoir l’expérimenter par eux-mêmes. Avec leur expertise réussie en jeux de gestion, je suis certain que Frontier proposera une expérience agréable et engageante pour les fans. »

F1 Manager 2022 sortira dès cet été sur PC (via Steam et l'Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.