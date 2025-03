Cette fois, EA Sports F1 25 a bel et bien leaké. Dates d'annonce et de sortie, prix et éditions, voici les détails connus avant la révélation officielle par Eletronic Arts.

On avait des doutes et la prétendue image de F1 25 s'est révélée fausse. L'auteur a avoué la supercherie au moment où la photo a commencé à se répandre de plus en plus. Toutefois, EA Sports F1 25 a leaké avant son annonce officielle par l'intermédiaire de billbil-kun, le forumeur de Dealabs réputé pour ses nombreux leaks. Récemment, il avait par exemple signalé l'existence d'une édition collector pour Death Stranding 2 : On the Beach, en communiquant même son prix de vente, avant la prise de parole d'Hideo Kojima durant le SXSW 2025.

EA Sports F1 24 aura évidemment un successeur, ce qui n'étonnera personne. Actuellement, on sait qu'une bêta sera mise en place, mais on devrait avoir de plus amples informations dès la semaine prochaine. Selon billbil-kun, l'éditeur devrait annoncer officiellement EA Sports F1 25 le mercredi 26 mars 2025. Et cette présentation serait visiblement l'occasion pour EA de confirmer un changement, à savoir l'absence d'une édition « Champions », qui est la plus chère de toutes, au profit d'une « Iconic Edition ».

« Les possesseurs de l’édition « Iconic » pourront bénéficier de 3 jours d’accès anticipé au jeu, soit à partir du 27 mai 2025. Les membres EA Play (inclus au Xbox Game Pass Ultimate) pourront également profiter de cet accès anticipé avec 10 heures d’essai » précise billbil-kun. Et il pourrait même y avoir une surprise au niveau du position tarifaire de cette édition Iconic de F1 25 qui serait à 79,99€, au lieu de 89,99€ pour la Champions d'EA Sports F1 24, au moins sur PC. Le prix de l'édition Standard serait de 59,99€ contre 69,99€ (hors promo).

Parmi toutes les informations partagées, il n'y a cependant aucune information sur le maintien ou non des versions PS4 et Xbox One, ni de détails supplémentaires sur cette édition Iconic. « Le contenu de l’édition Iconic et la disponibilité du nouveau titre d’EA Sports sur les consoles d’ancienne génération PS4 et Xbox One reste encore inconnue pour notre part ». Si l'on en croit ces leaks, EA Sports F1 25 serait disponible le 30 mai 2025 pour tout le monde, et en avant-première le 27 mai 2025 pour les acheteurs de l'édition Iconic ainsi que les abonnés EA Play / Xbox Game Pass Ultimate.

Image issue de la version 2024. Crédits : Electronic Arts.

Source : billbil-kun.