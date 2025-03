F1 25 pourrait être victime de son premier leak. Un aperçu en image qui prouverait peut-être qu'EA et Codemasters ont décidé d'écouter les joueuses et joueurs pour le prochain épisode.

F1 24 fait de nouveau parler de lui pour son arrivée dans le Xbox Game Pass de février 2025. En effet, depuis le 20 février 2025, l'EA Play offre le jeu sur le XGP Ultimate et Game Pass PC. Il est ainsi accessible sur console, PC et via le cloud. Et il y a également un petit cadeau bonus pour tous les abonnés qui entameront une carrière de pilote de Formule 1. « Prenez place sur la grille de départ et visez la gloire du podium avec un accès illimité à EA Sports F1 24, bientôt disponible dans The Play List. [...] Et en bonus : récupérez des récompenses en jeu, dont 5 000 XP chaque mois ! ».

Un premier leak pour F1 25 ?

La saison 5 Changement de vitesse pour EA Sports F1 24 est encore en cours. Elle inclut une nouvelle Carrière en Défi et un Défi Pro inédit mettant en scène l’un des nouveaux venus en Formula 1, le retour du mode Élimination ainsi que des bonus en fonction de vos récompenses. Néanmoins, le temps est compté puisque tout cela se termine dès ce mercredi 5 mars 2025. Mais bien évidemment, cela ne vous empêchera pas de profiter du contenu principal du jeu. Selon toute vraisemblance, une première image aurait aussi déjà leaké pour F1 25, et il pourrait y avoir une belle surprise.

Sur le cliché qui a fait surface sur le web, et qui porte le logo EA Sports F1 25 en haut à droite, on peut voir une Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance. D'après des joueurs, cela pourrait être le signe du retour des voitures classiques, qui était très demandé par la communauté. Certains spéculent que ça pourrait même être un petit cadeau à l'occasion du 75ème anniversaire de la Formule 1. Toutefois, attention aux fausses apparences. Il n'est pas non plus exclu qu'il s'agisse d'une version moddée d'un précédent jeu F1. Pour l'instant, EA n'a pas communiqué sur cette éventuelle fuite. Si vous avez une copie d'F1 2024, une PS5 Pro et accessoirement une télé 8K, on rappelle qu'il est compatible dans cette résolution.

Source : Reddit.