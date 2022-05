F1 2022 est de sortie avec une nouvelle vidéo de gameplay sur le circuit de l’autodrome international de Miami. Pile à le temps pour le Grand Prix qui se tiendra ce week-end, du 6 au 8 mai.

F1 2022 inaugure le circuit de Miami

Dans quelques heures, les pilotes professionnels du monde entier vont pouvoir s'essayer au tout nouveau circuit de Miami dans le cadre d'un Grand Prix dédié. Un tracé situé autour du Hard Rock Stadium, le stade attitré de l'équipe de NFL des Miami Dolphins. Un lieux classieux avec des tribunes VIP, une marina et une plage artificielles ou encore des jardins exotiques. Il faut bien occuper le public, des fois qu'il s'ennuierait.

Ce circuit de 5,41 km, qui comprend 19 virages, a été étrenné par EA Sports F1 22, la prochaine simulation de Codemasters et Electronic Arts. Pendant près de deux minutes, le jeu nous offre un aperçu de la piste au volant de la Ferrari F1-F75. Le bolide du pilote français Charles Leclerc. Et ça va vite, très vite !

Avec trois zones de DRS et une longue ligne droite jusqu’à l’arrivée où la vitesse devrait atteindre les 320 km/h, les opportunités de dépassement seront nombreuses sur ce circuit rapide et fluide de 5,41 km.

Trois ambassadeurs

Pourquoi la Ferrari F1-F75 de Charles Leclerc ? Parce qu'il est l'un des ambassadeurs de F1 2022 aux côtés de Lando Norri (McLaren) et George Russel (Mercedes). Cet épisode œuvrera à améliorer sa conduite, grâce une mise à jour de la physique notamment, et l'IA.

En plus des modes de jeu classiques, ce volet sera spécial pour sa compatibilité VR. Un mode F1 Life, un hub pour exhiber sa collection de supercars et ses équipements, sera également introduit à la sortie.

EA Sports F1 22 est prévu pour le 1er juillet sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Et pour les plus acharnés, F1 Manager 2022 est aussi attendu pour l'été.