Le jeu que nombre d'anciens ont poncé sur la N64 va donc faire son comeback via le catalogue du pack additionnel du Nintendo Switch Online. Rappelons que ce service en ligne permet d'avoir accès au jeu en ligne contre une dîme de 19.99€ par an, ainsi qu'à une sélection de jeux NES et SNES. Avec le pack additionnel (Expansion Pack en VO), la note double (oui, il faut repayer 19.99€ par an) mais nous permet d'avoir accès à quelques-uns des meilleurs jeux du catalogue de la Nintendo 64.

F-Zero X : le retour du roi !

On peut ainsi profiter de classiques comme Super Mario 64, Banjo Kazooie, Zelda Majora's Mask ou encore le mythique The Legend of Zelda : Ocarina of Time, tandis que des titres issus de la SEGA Mega Drive devraient même arriver. F-Zero X va donc rejoindre cette liste de titre dès le 11 mars prochain, soit dans à peine deux jours ! Comme à chaque fois, il ne s'agit ici ni d'un remake, ni d'un remaster, mais bien d'un portage bête et méchant.

Switch : une console à portages ?

Dommage pour les fans de la série qui attendent un nouvel opus depuis 2004 (et la sortie de F-Zero : GP Legend et F-Zero : Climax sur GBA), et qui vont devoir se contenter d'un jeu N64. Si jamais vous n'avez jamais mis les mains sur la licence, et que pour vous Captain Falcon est avant tout un perso de Super Smash Bros., on vous rappelle qu'il s'agit là d'un jeu de course à grande vitesse dont le premier opus est sorti en 1990 sur SNES. La série a d'ailleurs pas mal influencé Psygnosis qui a sorti un jeu concurrent en 1995. Il s’agit d'un certain Wipeout.

Pour marquer le coup, Nintendo nous propose donc de découvrir un joli trailer qui fait marcher la nostalgie à fond, et qui nous montre quelques modes de jeu. On y découvre entre autres qu'il sera possible de profiter de courses multijoueurs en ligne.