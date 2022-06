La conférence Capcom fut l'occasion de revoir un peu un certain Exoprimal, un titre multijoueur coopératif dans lequel des joueurs doivent affronter des hordes de dinosaures.

Il fallait bien qu'Exoprimal remontre le bout de son museau écailleux. En effet, nous avons pu découvrir une toute nouvelle vidéo de gameplay sur le jeu d'action de chez Capcom lors de la conférence éponyme. Il s'agit d'un TPS coopératif dans lequel les joueurs dans des exo-suits doivent tuer des dinosaures qui sortent de portails dimensionnels. Oui, on vous l'accorde ça sonne clairement comme un scénario de série B. Capcom semble totalement assumer le coter délirant de son Exoprimal.

Des dinosaures en nombre

Exoprimal semble mettre l'accent sur des combats rapides et il propose aux joueurs de choisir différentes classes, chacune possédant une exo-suit particulière, un peu à la façon d'un certain Anthem. Véritablement, les dinosaures que l'on rencontre semblent avoir la rage (de vaincre) et foncent sur les joueurs comme des essaims d'insectes. À tel point que l'on peut voir le jeu lagger lors de la vidéo.

Une IA machiavélique dans Exoprimal

Une I.A au nom de Leviathan semble derrière ce scénario macabre et les joueurs devront justement tenter de comprendre les raisons d'un tel acharnement. D'ailleurs dans le mode de jeu principal, deux équipes de cinq joueurs doivent remplir les objectifs donnés par l'IA. Comme si c'était elle, qui avait le contrôle de la vie des joueurs entre ses mains.

Exoprimal est prévu pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour prendre la température, Capcom annonce aussi l'organisation de tests sous forme de "beta" dont l'inscription peut se faire en allant sur ce lien.