À l’approche de sa sortie, la communication s’accélère décidément beaucoup autour d’Exodus. Ces derniers mois, le successeur spirituel de Mass Effect n’a en effet pas manqué de se dévoiler sous de nombreuses coutures auprès du public, que ce soit au travers de multiples trailers, de longues séquences de gameplay ou encore de vidéos making-of. Et il faut croire qu’Archetype Entertainment ne compte pas ralentir la cadence, puisque nous avons eu droit à un nouveau trailer cette fois-ci dédié à la version féminine de Jun, protagoniste d’Exodus.

Exodus dévoile un nouveau trailer avec la version féminine de Jun

Oui, à l’instar de Mass Effect en son temps, le futur RPG offrira lui aussi la possibilité aux joueurs de choisir la version du personnage qui leur correspond le plus, à savoir un homme ou une femme. Et après avoir jusqu'à présent concentré la communication du jeu autour de la version masculine de ce dernier, incarné par Stephen Oyoung (Marvel’s Spider-Man), l’heure est venue pour les créateurs d’Exodus de mettre en lumière la version féminine de Jun, qui sera incarnée par Carina Conti (Mafia: The Old Country).

Pour ce faire, nous avons alors eu droit à un nouvel aperçu on ne peut plus généreux du titre, comprenant à la fois un nouveau trailer et une vidéo making-of, dans laquelle Archetype revient plus en profondeur sur la création du protagoniste d’Exodus et ce qui fait sa spécificité. C’est aussi l’occasion pour le studio d’insister sur le rôle que vont pouvoir jouer les joueurs dans son histoire. « On considère en quelque sorte nos joueurs comme les co-auteurs de cette histoire, et cela vaut également pour Jun », explique par exemple Chris King, directeur du jeu.

Un RPG qui vous ressemble pleinement ?

« Avoir le choix, c’est formidable, mais ce qui donne vraiment tout son sens à ces choix, c’est ce qu’on en tire. Les conséquences. Vivre avec les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce que vous avez décidé », assure Drew Karpyshyn, directeur narratif d’Exodus, de son côté. Le concept de sacrifice sera d’ailleurs au cœur du jeu et de l’histoire de Jun, tandis que cette notion de choix se retrouvera également dans le gameplay. « On vous laisse le choix : vous pouvez privilégier l’infiltration, le combat, la technologie céleste ou vos caractéristiques génétiques uniques ».

Pas de créateur de personnage pour Exodus ? Les joueurs réagissent

Une excellente nouvelle pour les futurs joueurs d’Exodus, donc, qui n’ont toutefois pas manqué de partager l’une de leurs revendications sur les réseaux sociaux… en réclamant l’ajout de la possibilité de personnaliser entièrement l’apparence de Jun. Encore une fois, à l’instar de Mass Effect. « On veut un créateur de personnage. Vous ne pouvez pas positionner un jeu comme le successeur spirituel de Mass Effect sans permettre aux joueurs de personnaliser entièrement l’apparence de leurs personnages », affirme un internaute sur X.

Et au vu des plus de 800 likes déjà reçus par le post depuis hier, il faut croire que de nombreuses personnes sont de cet avis. « Donnez-nous au moins trois ou quatre pré-réglages parmi lesquels choisir », réagit notamment une joueuse sous le post en question, avec l’approbation de l’auteur du post original. Mais cela poussera-t-il les créateurs d’Exodus à intégrer cette possibilité d’ici la sortie du jeu ? Réponse dans les prochains mois. En attendant, rappelons que le successeur spirituel de Mass Effect arrivera le 7 avril 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.

Sources : Archetype Entertainment, X