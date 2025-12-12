À l'occasion des Game Awards 2025, le très ambitieux rival de Mass Effect 5 qu'est Exodus en a mis plein les yeux et en a profité pour faire une annonce attendue.

Deux ans après une première annonce qui mettait déjà l'eau à la bouche, Exodus n'a depuis cessé de susciter l'excitation des amateurs de RPG spatiaux et de joueurs en manque de Mass Effect. Son studio, Archetype Entertainment, nous avait donné rendez-vous à la cérémonie des Game Awards 2025 pour donner d'importantes nouvelles, en plus de nous flatter encore un peu la rétine. Voici ce que le Voyageur a rapporté de sa soute en cette nuit du 12 décembre 2025.

Des étoiles plein les yeux et enfin une fenêtre de lancement pour Exodus

Depuis ces deux dernières années, Archetype Entertainment a clairement réussi à capter l'attention de son public, alors qu'Exodus figure certainement parmi les jeux les plus prometteurs actuellement en développement. Ce pour plusieurs raisons : son univers science-fiction spatial extrêmement fouillé qui n'a pas à rougir de celui de Mass Effect, aux commandes de June, un Voyageur dont on pourra personnaliser l'apparence capable de manipuler des pouvoirs extraterrestres et seul espoir pour le salut d'une humanité qui a dû quitter une Terre morte pour se trouver un nouveau foyer. Cela va se coupler à un gameplay nerveux faisant la part belle à la liberté pour créer son personnage vraiment comme on l'entend.

L'autre élément très intrigant d'Exodus est l'influence de la « dilatation temporelle » durant nos voyages spatiaux. S'il se passe pour nous quelques minutes en allant d'une planète à une autre, il peut en réalité se passer à l'extérieur du vaisseau plusieurs années. Archetype Entertainment a plusieurs fois insisté sur l'importance cruciale de cette mécanique pour le développement de l'histoire, et surtout de nos relations avec pléthore de compagnons que nous croiserons dans l'aventure pour en faire des alliés, voire beaucoup plus si affinité.

Enfin, Exodus promet définitivement de nous faire voyager avec une direction artistique aussi belle que variée en fonction des planètes qu'on explore, avec de nombreuses occasions d'avoir droit à des panoramas absolument somptueux. Vous l'aurez compris, le titre d'Archetype Entertainment est incroyablement ambitieux. Et une telle ambition se paye, puisque la bande-annonce ci-dessous, diffusée à l'occasion des Game Awards 2025 et qui démontre de manière très aguicheuse tout ce qu'on a énoncé ci-dessus, se conclut sur une annonce extrêmement attendue, mais aussi lointaine : une sortie prévue début 2027. L'exode vers ce concurrent très sérieux de Mass Effect 5 va donc se laisser désirer.

Source : YouTube